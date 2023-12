L'usine thaïlandaise de NETA Auto démarre sa production avec succès





SHANGHAI, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 novembre, la première usine à l'étranger de NETA Auto a officiellement commencé sa production. Zhang Yong, cofondateur et PDG de NETA Auto, et Wanchai Jungsanguanphonsuk, PDG de Bangchan General Assembly Co. Ltd, un partenaire de NETA Auto, ont assisté à la cérémonie. Le lancement du premier véhicule NETA « Made in Thailand » marque un moment charnière, signifiant que le développement global de NETA atteint des sommets sans précédent. Avec une approche plus ouverte et plus confiante, NETA est prête à donner un élan solide à la transformation énergétique mondiale.

Pénétrer le marché de l'ANASE par l'ensemble de la chaîne industrielle

Au cours de la cérémonie, Zhang Yong a déclaré : « Grâce à l'usine thaïlandaise, la NETA s'est véritablement intégrée dans la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande et dans l'ensemble de la région de l'ANASE, devenant ainsi un acteur et un promoteur clé ». La NETA se consacre à la construction d'une chaîne industrielle complète qui englobe la recherche et le développement, la fabrication, les ventes et le service après-vente. L'usine thaïlandaise, en tant qu'élément crucial de cette chaîne, est en passe de devenir un modèle exemplaire pour l'internationalisation des usines de véhicules intelligents à énergie nouvelle.

L'usine NETA de Thaïlande, fruit d'une collaboration entre NETA et BGAC, est construite selon des normes d'automatisation de pointe. Elle adopte les principes de la production allégée et de la fabrication intelligente, ce qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité des ressources, la qualité et l'efficience. Après le lancement de la production à grande échelle au premier trimestre 2024, la capacité de production annuelle devrait atteindre 20 000 véhicules. Cette installation servira de centre de fabrication clé pour les véhicules électriques de NETA, en particulier les modèles à conduite à droite, répondant aux besoins de mobilité verte de la Thaïlande et de marchés plus larges.

NETA GT SPEEDSTER et NETA X font leurs débuts à l'étranger

Le 29 novembre, NETA Auto a dévoilé ses modèles NETA GT et NETA X lors de la 40ème édition de l'Exposition Internationale de Thaïlande. Parmi eux, NETA GT combine un design authentique de voiture de sport, des performances exceptionnelles de voiture de sport, accélérant de 0 à 100 km/h en 3,7 s. NETA X présente près de 20 avantages significatifs, dont un habitacle spacieux et une conduite intelligente, ce qui en fait un leader dans sa catégorie. Actuellement, NETA Auto a planifié 7 produits à l'étranger, y compris des berlines, des SUV et des modèles de break. Elle développe également des modèles à conduite à gauche et à droite, qui peuvent être vendus sur plus de 60 marchés étrangers.

Depuis son entrée officielle sur le marché thaïlandais en 2022, NETA a déjà dépassé les 12 000 unités vendues en Thaïlande à la mi-novembre 2023. Entre janvier et octobre de cette année, le seul modèle NETA a détenu une part de marché de près de 20 % sur le marché thaïlandais des voitures électriques pures, gagnant ainsi la faveur des consommateurs thaïlandais. En tant que premier marché international, le succès en Thaïlande est devenu une réussite fréquente, ouvrant la voie à la NETA pour établir une forte présence dans la région de l'ASANE et se lancer sur la scène mondiale.

NETA a toujours adhéré à une stratégie de développement mondial et a pénétré les marchés de la région ASANE, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Cette approche lui a valu la reconnaissance de près de 400 000 utilisateurs dans le monde. En 2024, NETA Auto a pour objectif d'étendre son réseau de vente mondial à 50 pays et d'établir 500 points de vente à l'étranger. La nouvelle usine de NETA Auto en Thaïlande, ainsi que son impressionnante gamme de produits présentée à l'Exposition internationale de l'automobile de Thaïlande, apporteront un soutien solide à la croissance mondiale de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2289607/20231130_203434.jpg

1 décembre 2023 à 09:40

