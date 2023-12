Virent et Johnson Matthey : les coulisses de la technologie pionnière qui a rendu possible le premier vol transatlantique alimenté à 100 % par du SAF





LONDRES, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- La technologie BioForming® Sugar to Aromatics (S2A) développée par Virent et Johnson Matthey a permis à l'industrie aéronautique d'effectuer le premier vol transatlantique d'une compagnie aérienne commerciale avec un carburant d'aviation durable (SAF) à 100 %. Ce vol historique représente une étape importante dans le cheminement de l'industrie aéronautique vers un avenir plus sobre en émissions de carbone.

Le vol de Virgin Atlantic a été entièrement propulsé par du SAF, qui a remplacé le carburéacteur conventionnel, mais fabriqué uniquement à partir de matières premières durables. Cela a été rendu possible grâce à l'inclusion d'un nouveau composant de mélange de carburéacteur aromatique biosourcé. Les aromatiques sont un élément essentiel du carburéacteur, car ils interagissent avec les joints polymères, les faisant gonfler pour éviter les fuites de carburant, augmenter le pouvoir lubrifiant et assurer le bon fonctionnement du système d'alimentation en carburant.

Inventé à l'origine par Virent et développé en collaboration avec Johnson Matthey en vue de sa commercialisation, le procédé BioForming® convertit des sucres végétaux durables en produits bioaromatiques, dont le kérosène aromatique synthétisé BioForm® (SAK). Le SAK fournit les aromatiques nécessaires pour le carburant d'aviation et peut être mélangé à toute une gamme d'autres SAF, ce qui accélère le passage du carburant conventionnel à des alternatives durables compatibles avec les technologies aéronautiques existantes. Les différents vols de démonstration utilisant le SAK BioForm® ont également montré que le SAK peut servir de « normalisateur » pour s'assurer que les différents mélanges de SAF peuvent être conformes aux spécifications et répondre aux critères de performance de l'aviation.

Maurits van Tol, directeur général de la technologie des catalyseurs chez Johnson Matthey, a déclaré : « La technologie BioForming® est au coeur de cette percée, c'est la clé qui permet de débloquer une solution d'avenir pour le transport aérien avec des niveaux de décarbonisation beaucoup plus élevés. Johnson Matthey a collaboré avec Virent pour développer et optimiser le processus et les catalyseurs qui sous-tendent la technologie BioForming® S2A. »

« Le succès du vol de Virgin Atlantic témoigne de ce que nous pouvons accomplir. C'est un appel à l'action pour accélérer la production de SAF. Chez Johnson Matthey, nous nous engageons à travailler avec des partenaires tels que Virent, à favoriser l'innovation durable et à contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique. »

David Kettner, président et directeur des affaires juridiques de Virent, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec ces entreprises avant-gardistes et de participer au succès d'un autre vol de démonstration utilisant un carburant d'aviation 100 % durable contenant le SAK BioForm® de Virent, qui est un carburant dont la combustion est plus propre. »

« Grâce à la technologie des carburants végétaux de Virent, ce vol d'essai a montré que le carburant 100 % renouvelable peut répondre aux spécifications actuelles et fonctionner parfaitement dans les moteurs des compagnies aériennes commerciales d'aujourd'hui. Virent continuera à collaborer avec des entreprises tournées vers l'avenir et, grâce à cette collaboration, nous pourrons continuer à réduire les émissions et à permettre à l'industrie du transport aérien d'être plus économe en carburant. »

Le SAK BioForm® fournit les aromatiques nécessaires au carburéacteur utilisé pour les avions et les infrastructures actuels, sans qu'il soit nécessaire de les réviser ou de les modifier. Cela signifie que le carburant d'aviation durable peut être complètement « intégré ». Il permet de passer complètement de la pratique actuelle qui consiste à mélanger des carburants conventionnels avec des SAF pour répondre aux normes en matière de carburéacteur, à une solution 100 % SAF. En fin de compte, la technologie BioForming® a le potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone et marque un moment de transformation à la fois pour l'industrie aéronautique et pour les efforts environnementaux à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur la technologie BioForming®, rendez-vous sur les sites matthey.com/bioforming-saf et virent.com/technology/bioforming/. Pour plus d'informations sur les initiatives de Johnson Matthey en matière de développement durable, rendez-vous sur le site matthey.com/sustainability.

Johnson Matthey est un leader mondial des technologies durables. Depuis plus de 200 ans, nous utilisons la chimie avancée des métaux pour relever les plus grands défis mondiaux.

Un grand nombre des plus grandes entreprises mondiales des secteurs de l'énergie, de la chimie et de l'automobile comptent sur notre technologie et notre expertise pour décarboniser, réduire les émissions nocives et améliorer leur durabilité.

Aujourd'hui, alors que le monde est confronté aux défis du changement climatique, de l'approvisionnement en énergie et de la raréfaction des ressources, nous fournissons activement des solutions à nos clients. Grâce à une science inspirante et à une innovation continue, nous catalysons chaque jour la transition vers l'objectif zéro émission nette pour des millions de personnes.

Virent est une filiale en propriété exclusive de Marathon Petroleum Corporation, une société intégrée de raffinage, de commercialisation et de logistique intermédiaire. Virent utilise sa technologie brevetée BioForming® pour créer les carburants et les produits chimiques dont le monde a besoin à partir d'un large éventail de ressources naturelles et renouvelables. La chimie brevetée de Virent convertit les hydrates de carbone biosourcés en produits moléculairement identiques à ceux fabriqués à partir du pétrole. La technologie de Virent peut produire une gamme de carburants, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, ainsi que des produits chimiques utilisés pour les plastiques, les fibres et les films. Virent travaille actuellement avec Johnson Matthey pour poursuivre le développement de la technologie BioForming® et l'exploiter sous licence en vue d'une commercialisation future.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites www.matthey.com, www.virent.com.

