/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE - Les profs entament une 7e journée de piquetage/

L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 et les états financiers annuels consolidés audités pour...

Le 1er décembre en matinée, la présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, visitera les enseignantes et enseignants en grève des écoles Lucien-Pagé et Hélène-Boullé. Tout le monde pourra...