Parma Food Valley, la première ville créative italienne de la gastronomie de l'UNESCO : où la nourriture est beaucoup plus que ça





PARME, Italie, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Parma Food Valley est une terre unique où la nourriture est la clé d'expériences mémorables, en tant qu'exemple de promotion et de mise en valeur efficaces de la région et de ses produits d'excellence : créativité, excellence, avenir. Les événements sont les piliers sur lesquels repose la marque Parma Food Valley, qui sert de réservoir d'histoires avec la nourriture comme protagoniste.

Parma Food Valley est le territoire italien qui compte le plus grand nombre de produits typiques protégés par des marques de qualité. La première ville italienne désignée ville créative de la gastronomie par l'UNESCO.

La marque, créée par la fondation Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, est promue avec le soutien des consortiums pour la protection de l'AOP Parmigiano Reggiano et de l'AOP Prosciutto di Parma, par Parma Alimentare et par des entreprises alimentaires de premier plan telles que Barilla, un leader mondial dans la production de pâtes alimentaires, Mutti et Rodolfi Mansueto, des acteurs clés dans le secteur des conserves de tomates, Parmalat, un important producteur de lait italien, ainsi que « Le Alici a Parma », une dénomination qui représente les entreprises de conservation de poisson Delicius, Rizzoli Emanuelli et Zarotti. Parmi les partenaires institutionnels de la fondation Parma UNESCO Creative City of Gastronomy figurent la municipalité de Parme, l'union industrielle de Parme, l'Université de Parme pour les partenariats scientifiques et éducatifs et Fiere di Parma. Ils collaborent également avec le consortium des restaurants de qualité de Parme et ALMA - l'École internationale de cuisine italienne.

Parma Food Valley est un point de référence exclusif et authentique pour la formation en tant qu'outil de diffusion des connaissances et du développement durable, pour le tourisme et pour l'expertise culinaire italienne dans le monde entier. Parmi les temps forts organisés par la fondation depuis des années figure la « Cena dei Mille » au début du mois de septembre à Parme. Une table à manger de 400 mètres de long au coeur de la ville, une équipe de plus de 200 personnes composée de chefs, de serveurs, de personnel de service et de sommeliers : un menu signature créé par des chefs étoilés italiens et des délégations de Parma Quality Restaurants et CheftoChef Emilia-Romagna.

Parma Food Valley est l'expression de la fusion entre le passé et l'avenir, perçue comme une responsabilité à transmettre aux générations futures avec une gestion saine et durable de son patrimoine et de ses chaînes d'approvisionnement. Une mission bien racontée sur le site ( www.parmafoodvalley.net/fr/home ) où les protagonistes sont les histoires et les visages des chaînes d'approvisionnement de la vallée de Parme.

1 décembre 2023 à 05:16

