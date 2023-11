Préparer un avenir durable : Le rôle actif de KAPSARC à la COP28





RIYADH, Arabie saoudite, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), très attendue, se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Fort d'une expertise et de perspectives inestimables sur les questions énergétiques, le King Abdullah Petroleum Studies & Research Center (KAPSARC) se positionne à l'avant-garde, prêt à aider à façonner le discours mondial sur les stratégies et les politiques climatiques.

La COP28 représente un moment charnière dans notre parcours collectif, avec pour objectif l'identification de solutions qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) et limitent le réchauffement climatique à 1,5 °C, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. Au coeur des discussions figurent des thèmes majeurs, comme le bilan mondial, l'atténuation, l'adaptation et le financement. La conférence vise ainsi à fournir des voies énergétiques exploitables, préparant le terrain pour un avenir climatique résilient et inclusif.

En prévision de cet événement critique, le président de KAPSARC, Fahad Alajlan, exprime le dévouement du centre, déclarant : « En tant qu'observateur accrédité par la CCNUCC, KAPSARC se joint avec enthousiasme à la COP28 de cette année, en organisant un événement parallèle officiel et des activités supplémentaires, en participant à des discussions de groupe et en s'engageant à apporter une expertise et des idées aux initiatives mondiales de lutte contre les défis climatiques. »

L'engagement de KAPSARC dans la COP28 s'étend sur des sujets divers et critiques, reflétant l'engagement du centre envers les discussions fondées sur la science et les données. Avec plus de 20 événements et des contributions de plus de 15 experts couvrant quatre thèmes critiques, KAPSARC est prêt à participer activement à cet important dialogue sur le climat.

Faits saillants des activités de KAPSARC à la COP28 :

Conclusions sur l'économie de l'hydrogène ? 3 décembre : Shahid Hasan, chercheur associé - KAPSARC. Ghassan Wakim, directeur de la production et de l'exportation de carburants à carbone zéro, Groupe de travail sur la qualité de l'air, Rami Shabaneh, chercheur associé - KAPSARC.

Décarbonisation des secteurs aérien et maritime ? 4 décembre : Andres Felipe-Guzman, chercheur associé - KAPSARC, Nora Nezamuddin, chercheur associé - KAPSARC.

Rôle du GPL dans la transition énergétique juste et inclusive ? 5 décembre : Fateh Belaid, chercheur associé - KAPSARC.

Secteurs difficiles à résorber dans la transition énergétique : Combler les lacunes dans la mise en oeuvre et facilitateurs ? 6 décembre : Fahad Alajlan, Président - KAPSARC, Fatih Yilmaz, chercheur associé I - KAPSARC - Mohamad Hejazi, Directeur Climat et Durabilité - KAPSARC.

Lancement de l'indice circulaire de l'économie du carbone 2023 ? 9 décembre : Fatih Yilmaz, chercheur associé, KAPSARC.

Technologie satellitaire pour la mesure et le suivi des émissions GES ? 10 décembre : Walid Matar, KAPSARC. Anwar Gasim, KAPSARC, Abdelrahman Muhsen, KAPSARC.

*À propos de KAPSARC :

KAPSARC est un groupe de réflexion de premier plan au qui se consacre à l'avancement des connaissances sur les questions énergétiques, environnementales et économiques régionales. Observateur accrédité de la CCNUCC, KAPSARC contribue activement à l'action mondiale pour le climat. La mission de KAPSARC est de faire progresser le secteur énergétique de l'Arabie saoudite et d'éclairer les politiques mondiales grâce à des conseils fondés sur des données probantes et à la recherche appliquée.

