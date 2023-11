Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs à Edmonton





EDMONTON, AB, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre et à Son Honneur Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, pour une annonce au sujet de la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs à Edmonton.

Date

Vendredi 1er décembre 2023

Heure

13 h (HNR)

Lieu

Hôtel de ville d'Edmonton

1, place Sir Winston Churchill

Edmonton (Alberta)

