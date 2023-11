Casey House ouvre les marchés





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Stephen Brown, président du conseil d'administration de Casey House et des membres de son équipe se sont joints à David Arnold, chef de la direction financière, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner la Journée mondiale du sida.

Casey House est un hôpital spécialisé de Toronto qui fournit des soins d'avant-garde aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes à risque de le contracter. L'hôpital offre une gamme croissante de services en hospitalisation et en soins ambulatoires et communautaires qui aident les clients à toutes les étapes de leur cheminement individuel vers la santé et le bien-être. Casey House est le premier et le seul hôpital canadien voué aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes à risque. Pour en savoir plus, visitez https://caseyhouse.ca/about-us/.

La Journée mondiale du sida, le 1er décembre, qui marque aussi le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones au Canada, est une occasion de réfléchir à ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida, et à ce qu'il nous reste à accomplir.

30 novembre 2023 à 10:48

