DATAVOLT signe un protocole d'accord pour le développement de data centers durables ultramodernes en Ouzbékistan

DataVolt a signé un protocole d'accord avec le ministère des Technologies Numériques, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce de la République d'Ouzbékistan, pour développer des data centers « Green » (Centre de données en Ouzbékistan.

Le protocole d'accord permettra de soutenir l'objectif de l'Ouzbékistan de se transformer en hub numérique durable, pour accélérer la transformation numérique du pays, développer les technologies numériques innovantes et attirer les investissements étrangers dans le domaine des technologies de l'information.

Selon les termes du protocole d'entente, DataVolt développera, investira et exploitera des centres de données ultramodernes, pour créer le premier grand campus de data centers entièrement renouvelables de la région, ce qui pourrait éventuellement compter une charge informatique de plusieurs centaines de Mégawatts (MW). Ces data centers se concentreront sur le développement de solutions à haute efficacité, l'innovation et la durabilité.

De même, les parties signataires coopéreront pour attirer les entreprises technologiques internationales en Ouzbékistan et pour créer et former les compétences et l'expertise pertinentes parmi la main-d'oeuvre ouzbèke.

Le ministère des Technologies numériques et DataVolt ont tous deux souligné l'importance de renforcer la qualité des différentes compétences de main-d'oeuvre ouzbèke pour l'externalisation et de promouvoir l'Ouzbékistan en tant que plaque tournante informatique avec les entreprises saoudiennes.

Rajit Nanda, président-directeur général de DataVolt, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir les efforts de l'Ouzbékistan en matière de numérisation, en fournissant des solutions innovantes et durables. En réponse aux objectifs de développement durable de l'Ouzbékistan, nous allons construire des data centers verts, aux émissions de carbone les plus faibles. Nous pensons que ce projet aura un impact positif sur l'économie et le peuple ouzbek et transformera l'Ouzbékistan en leader numérique dans la région. »

À propos de DataVolt

Possédant des bureaux à Riyad, Dubaï et en Californie, DataVolt est considérée comme le partenaire de confiance pour le développement et l'exploitation de data centers « green », prêts pour l'avenir, innovants et respectueux de l'environnement pour un monde connecté. DataVolt est une filiale en propriété exclusive de Vision Invest, une holding saoudienne de développement et d'investissement de premier plan dans le domaine des projets d'infrastructures critiques, à l'avant-garde des partenariats public-privé au Royaume d'Arabie saoudite, dans le CCG et au-delà. Le groupe Vision Invest possède et exploite plus de 95 milliards de dollars d'actifs d'infrastructures critiques, notamment dans les domaines de la production d'énergie renouvelable, du dessalement de l'eau de mer, la production de l'hydrogène vert, le refroidissement, ainsi que le traitement et la réutilisation de l'eau.

Pour en savoir plus, visitez https://data-volt.com/

30 novembre 2023 à 10:00

