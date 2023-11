En vue de la COP28, Schneider Electric appelle à une plus grande mobilisation pour la décarbonisation et l'inclusion





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a appelé aujourd'hui à une plus grande action collective pour décarboniser l'économie mondiale et assurer une transition juste et inclusive vers la carboneutralité. De plus, elle a détaillé les actions qu'elle prend en vue de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2028 pour soutenir ces efforts.

Des milliers de dirigeants des secteurs public et privé, d'experts climatiques, d'ONG, de groupes de jeunes et d'autres parties prenantes se réuniront pour l'événement, qui se déroulera à Dubaï, du 30 novembre au 12 décembre, pour promouvoir la collaboration, les idées et les initiatives afin de contrer le changement climatique et de concrétiser les ambitions communes en matière de développement durable. L'un des thèmes centraux sera la publication du premier Bilan mondial, une évaluation complète des progrès réalisés depuis l'Accord de Paris sur le climat de 2015.

L'énergie étant au coeur de plus de 70 % des émissions de carbone, les délégués de Schneider Electric souligneront le potentiel inexploité de l'électrification, de l'automatisation ainsi que des technologies numériques, et montreront les avantages sociaux et économiques du déploiement de telles solutions dans les industries, les bâtiments, les maisons, les centres de données, les infrastructures et les transports.

« Nous disposons aujourd'hui de nombreuses technologies. Il est temps de reconnaître que le déploiement de ces solutions à une vitesse et à une échelle beaucoup plus grandes apporte des avantages sociaux, environnementaux et économiques qui créent de l'emploi, que ces solutions permettent de réduire les émissions et les coûts plus rapidement que ce que plusieurs pensent et que l'inaction n'est tout simplement pas une option », a déclaré Peter Herweck, directeur général de Schneider Electric.

L'entreprise organisera des discussions et présentera des solutions sur le thème de la technologie et de l'innovation à la COP28. Les délégués de Schneider Electric participeront à un certain nombre de tables rondes pour transmettre des informations et discuter d'actualités sur la décarbonisation d'entreprise, l'autonomisation des jeunes et l'engagement de la chaîne logistique. En outre, Schneider Electric :

diffusera de nouvelles informations géographiquement pertinentes sur les moyens d'accélérer la décarbonisation, en tirant parti de sa recherche Retour à 2050;

prolongera plusieurs partenariats de la Fondation Schneider Electric, conformément à sa mission de longue date visant à soutenir l'autonomisation des jeunes générations et des femmes par l'éducation et la formation dans le secteur de l'énergie;

annoncera de nouveaux partenariats et initiatives stratégiques pour étendre la décarbonisation de sa chaîne d'approvisionnement et lancer un rapport sur la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement développé en partenariat avec Women Action Sustainability (WAS).

« À mesure que la population et les économies du monde continuent de croître, nous devons développer l'efficacité énergétique ainsi que l'énergie propre et abordable. Les nouvelles technologies de numérisation de tout ce qui tire parti de l'IdO, des mégadonnées et de l'IA, ainsi que l'électrification à faible émission de carbone sont les deux principaux perturbateurs de notre relation à l'énergie. L'adoption accélérée de ces technologies et de nouvelles méthodes de conception est un pilier essentiel d'une action climatique innovante, collective, équitable et inclusive », a déclaré Jean-Pascal Tricoire, président de Schneider Electric. « Le monde des entreprises, incluant les entreprises à impact élevé comme la nôtre, doit être un acteur et un catalyseur de l'action en faveur du développement durable dans le monde entier. Il doit inspirer et soutenir les gouvernements, les sociétés, le monde universitaire et le monde des affaires, entre autres, pour accélérer le mouvement. »

30 novembre 2023

