Cégeps - Les membres du SPGQ en grève le 14 décembre





QUÉBEC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Les membres des cégeps représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) seront en grève le 14 décembre prochain.

«?Selon le rapport sur la rémunération des salariés de l'ISQ diffusé ce matin, on constate que le personnel professionnel de l'État gagne un salaire inférieur de 15,3 % à celui du personnel professionnel des autres organisations, dont les universités, et de 13,7 % avec celui du secteur privé. Les cégeps du Québec sont devenus les clubs-écoles des universités et du secteur privé. Je ne peux pas blâmer les personnes qui vont améliorer leur sort ailleurs, il y a des limites à la vocation. Mais cela fait en sorte que des jeunes n'ont pas droit à tous les services dont ils auraient besoin. C'est vraiment déplorable, le gouvernement doit faire mieux?», souligne Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Actuellement, le gouvernement fait non seulement la sourde oreille aux demandes syndicales, il ne fait que tenter d'obtenir des concessions de son personnel professionnel. Les parties sont très loin d'une entente à ce moment-ci. «?Comment peut-on espérer améliorer l'attraction et la rétention du personnel professionnel dans ces conditions? Le gouvernement doit fournir des efforts notables s'il veut devenir un employeur de choix, juge M. Bouvrette. Le 14 décembre, nos membres des collèges vont se charger d'aller le rappeler à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, dans le cadre d'une grande manifestation devant ses bureaux à Trois-Rivières.?»

Le SPGQ aurait préféré ne pas avoir besoin de recourir à la grève, mais la fermeture complète de l'employeur à la table de négociation ne lui laisse pas d'autres choix.

Rappelons que les membres des collèges du SPGQ se sont récemment prononcés à 82 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les membres des collèges du SPGQ

Les membres des collèges du SPGQ occupent les emplois suivants : aide pédagogique individuel, analyste, analyste spécialisé en informatique, agent de la gestion financière, attachée et attaché d'administration, bibliothécaire, chercheuse et chercheur, conseillère et conseiller à la vie étudiante, conseillère et conseiller en communication, conseillère et conseiller en information scolaire, conseillère et conseiller pédagogique, conseillère et conseiller en services adaptés, conseillère ou conseiller en adaptation scolaire, conseillère et conseiller en orientation, conseillère et conseiller en ressources matérielles, psychologue, sexologue spécialiste en moyens et techniques d'enseignement ainsi que de travailleuse sociale et travailleur social.

On les retrouve dans les institutions suivantes : Cégep André-Laurendeau, Cégep de Jonquière, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Lanaudière, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Collège de Bois-de-Boulogne et Collège Montmorency.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33?700 spécialistes, dont environ 25?000 dans la fonction publique, 5?800 à Revenu Québec et 2?900 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

30 novembre 2023 à 09:00

