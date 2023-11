La Banque Royale du Canada déclare des dividendes





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré une augmentation du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 0,03 $ par action, soit 2 %, pour le porter à 1,38 $ par action. Le dividende sera versé le ou après le 23 février 2024 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 25 janvier 2024.

Le conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après. Ces dividendes seront versés le ou après le 23 février 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 25 janvier 2024.

Série AZ Dividende n o 40 de 0,23125 $ par action.

40 de 0,23125 $ par action. Série BB Dividende n o 39 de 0,228125 $ par action.

39 de 0,228125 $ par action. Série BD Dividende n o 36 de 0,20 $ par action.

36 de 0,20 $ par action. Série BF Dividende n o 35 de 0,1875 $ par action.

35 de 0,1875 $ par action. Série BH Dividende n o 34 de 0,30625 $ par action.

34 de 0,30625 $ par action. Série BI Dividende n o 34 de 0,30625 $ par action.

34 de 0,30625 $ par action. Série BO Dividende no 21 de 0,30 $ par action.

Le conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif suivantes.

Série BT, dividende no 5 de 21,00 $ par action, devant être versé le ou après le 23 février 2024 aux actionnaires inscrits le 16 février 2024.

Plutôt que de recevoir leurs dividendes en espèces, les détenteurs d'actions ordinaires et d'actions privilégiées qui résident au Canada ainsi que les détenteurs d'actions ordinaires qui résident aux États?Unis peuvent choisir de réinvestir leurs dividendes dans des actions ordinaires supplémentaires de la Banque conformément au Régime de réinvestissement des dividendes de la Banque (le « régime »).

Aux termes du régime, la Banque a le droit de déterminer si les actions ordinaires supplémentaires seront achetées sur le marché secondaire par l'agent aux fins du régime ou s'il s'agira d'actions ordinaires nouvellement émises. Tel qu'il a déjà été annoncé et jusqu'à nouvel ordre, la Banque a décidé d'émettre des nouvelles actions supplémentaires à un escompte de 2 % par rapport au cours moyen (tel que défini dans le régime).

Les actionnaires qui participent actuellement au régime et qui y participeront toujours à la date de versement du 23 février 2024 bénéficieront automatiquement de l'escompte au réinvestissement de leurs dividendes. Les détenteurs inscrits qui sont des résidents du Canada ou des États?Unis et qui souhaitent adhérer au régime peuvent obtenir un formulaire d'adhésion sur le site Web www.investorcentre.com/rbc de l'agent de la Banque aux fins du régime, Société de fiducie Computershare du Canada, ou par téléphone au 1-866-586-7635. Les détenteurs véritables et les détenteurs non inscrits d'actions ordinaires et d'actions privilégiées de la Banque admissibles doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier pour adhérer au régime.

Afin d'adhérer au régime à temps pour la date de versement du dividende du 23 février 2024, les formulaires d'adhésion des détenteurs inscrits doivent parvenir à Société de fiducie Computershare du Canada, au 100, avenue University, 8e étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, avant la fermeture des bureaux le 25 janvier 2024. Tous les actionnaires qui envisagent d'adhérer au régime doivent étudier attentivement les modalités du régime et consulter leurs conseillers quant aux conséquences que leur adhésion au régime pourrait avoir.

Les participants inscrits au régime qui préfèrent recevoir un dividende en espèces plutôt que de réinvestir leurs dividendes à compter du 23 février 2024 peuvent mettre fin à leur participation au régime en transmettant un avis écrit à Société de fiducie Computershare du Canada à l'adresse mentionnée ci?dessus au plus tard le 25 janvier 2024. Les participants véritables ou non inscrits au régime devraient communiquer avec leur institution financière ou leur courtier avant le 25 janvier 2024 pour savoir comment mettre fin à leur participation au régime afin que le dividende du 23 février 2024 ne soit pas réinvesti en actions ordinaires.

SOURCE Banque Royale du Canada

30 novembre 2023 à 06:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :