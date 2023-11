Adani Total Gas Ltd. lance un projet pilote de mélange d'hydrogène vert





L'objectif est d'adapter l'hydrogène vert comme source d'énergie alternative

ATGL utilisera les dernières technologies pour mélanger l'hydrogène vert au gaz naturel pour plus de 4 000 clients résidentiels et commerciaux PNG au cours de la phase pilote.

Le projet permettra d'améliorer l'infrastructure existante, de diversifier les sources d'énergie, de développer l'écosystème de l'hydrogène et de réduire les émissions de CO2 à hauteur de 4 %.

L'initiative validée sera déployée sur d'autres marchés

AHMEDABAD (Inde), 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent aux Émirats arabes unis dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 28), du 30 novembre au 12 décembre 2023, Adani Total Gas Ltd. (ATGL), société leader dans la distribution d'énergie et de gaz de ville, promue conjointement par le groupe Adani et TotalEnergies, annonce le lancement d'un Projet pilote pionnier de mélange d'hydrogène vert.

Dans le cadre de ce projet, ATGL utilisera les toutes dernières technologies pour mélanger l'hydrogène vert (GH2) au gaz naturel pour plus de 4 000 clients résidentiels et commerciaux à Ahmedabad, dans l'État du Gujarat. Le GH2 est produit par électrolyse de l'eau et l'électricité est générée par des énergies renouvelables. Le mélange d'hydrogène produit moins d'émissions de carbone que la combustion du gaz, tout en ayant les mêmes capacités de chauffage.

Le projet devrait être mis en service au premier trimestre de l'exercice 2024-2025 et le pourcentage d'hydrogène vert sera progressivement augmenté dans le mélange jusqu'à 8 % ou plus, en fonction des approbations réglementaires. Une fois le projet pilote achevé avec succès, le combustible mélangé à l'hydrogène sera fourni progressivement à de plus grandes parties de la ville et à d'autres zones de licence de l'AGTL. Selon des études, un mélange contenant jusqu'à 8 % d'hydrogène peut réduire les émissions de 4 %.

Avec ce projet pilote, ATGL souhaite s'associer à diverses parties prenantes, y compris les autorités réglementaires, afin de partager ses connaissances de première main et de développer un écosystème de mélange d'hydrogène dans le cadre de la distribution de gaz de ville en Inde. Cela permettra également d'acquérir et de partager des connaissances sur les aspects opérationnels et la compatibilité du mélange de combustibles avec l'infrastructure existante.

M. Suresh P Manglani, directeur exécutif et PDG d'Adani Total Gas Ltd., a déclaré : « Nous sommes pleinement engagés dans la mise en place d'une activité durable sur le plan environnemental et ce projet représente notre engagement continu en faveur de la construction d'une infrastructure nationale permettant à l'Inde de devenir indépendante sur le plan énergétique d'ici 2047. Ce projet permettra de réduire notre empreinte carbone et, en investissant dans des projets aussi novateurs, nous contribuons activement à l'évolution du secteur et à la mise en place de solutions énergétiques durables. »

