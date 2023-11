ViewLift lance de nouvelles applications télévisées de la Ligue nationale de hockey afin d'améliorer l'expérience des fans à la maison





« NHL » est désormais disponible sur Apple TV, Android TV, Fire TV et Roku

Les fans peuvent personnaliser leur expérience utilisateur grâce à une interface utilisateur unique qui leur permet de choisir leurs équipes préférées afin d'adapter les flux de contenu de la page d'accueil

Une sélection à la demande de temps forts dynamiques, de matchs condensés, de fonctionnalités, d'actualités et d'autres contenus sélectionnés

WASHINGTON, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Ligue nationale de hockey et la société de streaming sportif ViewLift ont relancé NHL, des applications gratuites disponibles sur tout un éventail de plateformes permettant aux fans de hockey de se créer un flux personnalisé composé des derniers temps forts, de matchs condensés, de fonctionnalités et d'autres contenus. Les nouvelles applications mises à jour peuvent être téléchargées sur Apple TV, Android TV, Fire TV et Roku, chacune avec une interface utilisateur (UI) native unique développée par ViewLift qui permet aux fans de sélectionner leurs équipes préférées afin de pouvoir accéder au contenu vidéo associé sur la page d'accueil de l'application.

En plus des flux personnalisés par équipe, les applications proposent du contenu concernant l'ensemble de la Ligue, y compris des temps forts généraux de tous les matchs, des moments à ne pas manquer, les meilleurs buts, arrêts et actions, et « Weird NHL » ? des rubriques humoristiques et originales.

« L'application NHL remaniée offre aux fans une destination simple et attrayante pour connaître tous les derniers temps forts et les résumés des matchs de leurs équipes locales et de la Ligue dans son ensemble, a déclaré Nili Doft, vice-présidente principale des médias numériques pour la NHL. L'expertise de ViewLift en matière de streaming sportif nous permet de sélectionner et de proposer du contenu pertinent à nos fans. »

« La NHL a porté la vitesse et l'athlétisme du hockey à des niveaux élevés, et ces nouvelles applications NHL disponibles sur les principaux appareils à grand écran permettent aux fans du monde entier de profiter de l'action, a déclaré Rick Allen, directeur général de ViewLift. Avec du contenu incontournable sur le hockey, c'est un vrai régal pour les fans de sport à l'approche des fêtes de fin d'année. »

À propos de ViewLift

ViewLift est une plateforme de distribution de contenu numérique à service complet qui permet aux ligues et clubs sportifs, aux sociétés de divertissement, aux chaînes de télévision locales et à d'autres de monétiser leur contenu par le biais d'applications de marque natives sur les principaux appareils OTT, notamment le web, les appareils mobiles, les dispositifs de télévision connectée, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeu. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire présentant des analyses avancées en temps réel. Rendez-vous sur le site www.viewlift.com.

