Trina Solar propose des modules et des trackers pour les centrales électriques photovoltaïques 90 MW au Brésil

SAO PAULO, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar (SHA : 688599) a conclu un accord d'approvisionnement avec l'entrepreneur brésilien en ingénierie, approvisionnement et construction, Fiber X, pour offrir des modules et des trackers solaires au projet CEMIG SIM, composé de plusieurs centrales solaires à production décentralisée d'énergie, dans l'état de Minas Gerais, au Brésil. La capacité totale du projet est de 90 MW.

Dans le cadre de cet accord, Trina Solar fournira des modules Vertex DEG21-660 W à haute performance et des trackers solaires Vanguard 1P. Trina Solar est l'un des cinq principaux fournisseurs de trackers solaires en Amérique latine et s'efforce continuellement d'offrir une meilleure valeur aux centrales solaires de ses clients. La solution intégrée des modules Vertex et des trackers Vanguard optimisera le potentiel des modules bifaciaux 210 mm. La collaboration avec Fiber X est une référence de la solution d'approvisionnement intégrée de Trina Solar en Amérique latine.

Les trackers Vanguard 1P de Trinar sont conçus avec des technologies brevetées dans leur système d'entraînement et leur structure, ce qui les rend particulièrement adaptés aux terrains accidentés, garantissant un fonctionnement sûr en cas de vents violents et réduisant les besoins en main-d'oeuvre pendant l'installation et la maintenance du système. Depuis le lancement du produit l'an dernier, Vanguard 1P a approvisionné plus de 1 GW au Brésil.

Basés sur la plateforme technologique avancée 210 mm, les modules Vertex 660 W de Trina Solar offrent une efficacité, une puissance, un rendement énergétique et une fiabilité supérieurs, ainsi qu'un coût actualisé de l'énergie inférieur. Les modules ont réussi les tests de charge mécanique statique standards et cinq autres tests rigoureux, démontrant une fiabilité solide et offrant une valeur toujours plus élevée aux clients.

Les modules Vertex 660 W ont également obtenu d'excellents résultats dans le test de fiabilité PVEL neuf années d'affilée, avec une grande fiabilité reconnue par des institutions renommées. Les expéditions cumulées de modules 210 mm de Trina Solar ont dépassé 90 GW au troisième trimestre de cette année, ce qui leur a valu le premier rang mondial.

« Offrir une solution intégrée avec modules et trackers est un nouveau modèle d'affaires pour Trina Solar au Brésil », a déclaré Alvaro Garcia-Maltras, président de Trina Solar en Amérique latine. « Les modules de la série Vertex DEG21 de Trina Solar, avec cellules bifaciales PERC 210 mm, ont une puissance de sortie maximale de 670 W. Les trackers Vanguard 1P peuvent parfaitement correspondre à la taille du module 210 mm, et notre système de contrôle intelligent, combiné à des contrôleurs, des algorithmes et une plateforme SCADA, sont le "cerveau" du système de trackers solaires pour contrôler les angles d'inclinaison, maximiser le potentiel de production d'électricité à l'avant et à l'arrière des modules. »

29 novembre 2023 à 21:00

