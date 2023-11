À la pointe de l'action : les pionniers du secteur s'unissent pour annoncer un bouleversement majeur du marché britannique de la recharge des véhicules électriques





Un partenariat majeur qui accélérera considérablement le déploiement de l'infrastructure publique et privée des véhicules électriques (VE) au Royaume-Uni a été annoncé aujourd'hui. Pozitive Energy, entreprise de services publics à la pointe de la technologie et premier fournisseur d'énergie indépendant du Royaume-Uni, et Landis+Gyr, principal fournisseur suisse de solutions de gestion de l'énergie, ont uni leurs forces pour opérer le changement de vitesse le plus important du pays en matière de recharge des VE.

LONDRES, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le partenariat prévoit le déploiement d'un modèle de livraison unique dans tout le pays, les entreprises pouvant accéder à l'infrastructure de recharge des VE de bout en bout, y compris l'installation et la gestion complètes des solutions de recharge des VE haut de gamme de Landis+Gyr, la tarification nationale fixe, les processus de paiement « en déplacement » et la possibilité de gagner des revenus ou de compenser les factures d'énergie liées à l'utilisation des points de charge.

Non seulement cela rendra la recharge des VE aussi accessible et facile que possible pour les entreprises qui la déploient et leurs clients qui l'utilisent, mais cela contribuera également à accélérer l'expansion de l'infrastructure des VE au Royaume-Uni, qui reste à la traîne par rapport à d'autres pays européens.

Nathan Daniels, responsable des véhicules électriques chez Pozitive Energy, a déclaré : « Notre partenariat avec Landis+Gyr représente la plus grande avancée sur le marché britannique des véhicules électriques depuis des décennies, et nous permettra, ensemble, de faire progresser la capacité de la Grande-Bretagne à atteindre ses objectifs en matière de consommation nette zéro et de faibles émissions de carbone.

« Pendant trop longtemps, l'infrastructure de recharge des VE du pays a constitué un obstacle à leur adoption par les consommateurs. En travaillant avec Landis+Gyr pour développer cette approche unique de la recharge des VE, les entreprises britanniques auront accès à des points de charge générateurs de revenus, tout en offrant aux conducteurs l'accès à un réseau de recharge beaucoup plus robuste et facile à utiliser, ce qui profitera à tous dans le cadre d'une infrastructure de VE en expansion.

« En tant que fournisseur d'énergie aux entreprises, nous sommes dans une position unique pour fournir une solution de recharge des VE à l'épreuve du temps, qui garantit que tous les changements réglementaires et législatifs sont pris en compte tout en offrant une automatisation et une facilité d'utilisation inégalées. »

Une fois le déploiement achevé, ce partenariat permettra à Pozitive Energy de fournir le plus grand réseau de chargeurs des VE du Royaume-Uni.

Rob Harper, directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Landis+Gyr, a conclu : « Ce partenariat offre aux entreprises clientes une décision unique et sans regret pour stimuler la croissance d'une infrastructure de recharge des VE dont le besoin se fait cruellement sentir. L'installation des chargeurs Landis+Gyr et de tous les terminaux de paiement sans contact qui les accompagnent signifie que les conducteurs peuvent payer sans avoir besoin d'une application mobile. Le déploiement des chargeurs de VE est géré par les capacités informatiques avancées des deux entreprises. Nous sommes impatients d'observer la croissance du réseau alors que nous cherchons à mieux gérer l'énergie. »

Au cours des cinq prochaines années, Pozitive Energy prévoit d'installer 30 000 unités de recharge de VE de Landis+Gyr dans tout le Royaume-Uni, ce qui en fera l'un des plus grands opérateurs de points de charge (CPO) du pays.

À propos de Pozitive Energy

Basée à Canary Wharf, au Royaume-Uni, et présente sur trois continents, Pozitive Energy est à la fois un fournisseur de services publics durables, une société de services financiers et une entreprise de technologie, de VE et de comptage.

Grâce à un modèle commercial unique, elle aide des centaines de milliers d'entreprises britanniques à gérer leur énergie, leurs télécommunications, leur eau, leurs paiements, la recharge de leurs VE et même la compensation de leurs émissions de carbone à partir d'une seule connexion, tout en favorisant la rentabilité et le développement durable.

Grâce à son logiciel de contrôle interne sophistiqué et à son portail en ligne de pointe, Pozitive Energy est en mesure de proposer des tarifs avantageux sur mesure, basés exclusivement sur les besoins individuels des clients, tout en offrant une transparence totale et des données en temps réel qui permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur l'ensemble de leurs besoins en matière de services d'utilité publique.

Complète, compétitive, intelligente et propre, Pozitive Energy permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de préserver la planète, le tout en un seul endroit. Une solution holistique pour aider les entreprises à gagner du temps, à réduire les coûts, à augmenter les profits et à devenir plus durables sur le plan environnemental.

Pozitive Energy contribue à fournir de l'énergie propre et à compenser les émissions de carbone afin de permettre aux entreprises d'être plus respectueuses du climat, tout en faisant progresser l'objectif zéro émission nette du Royaume-Uni.

L'énergie positive comprend l'énergie, les paiements, les télécommunications et l'eau.

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de gestion de l'énergie. Nous mesurons et analysons l'utilisation de l'énergie afin de générer des analyses autonomisantes pour la gestion des réseaux et infrastructures intelligents, permettant aux services publics et aux consommateurs de réduire leur consommation d'énergie. Notre portefeuille innovant et éprouvé de logiciels, de services et de technologies de capteurs intelligents est un élément clé de la décarbonisation du réseau. Ayant évité plus de 9,5 millions de tonnes de CO? au cours de l'exercice 2022, Landis+Gyr gère mieux l'énergie - depuis 1896.

Avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars pour l'exercice 2022, Landis+Gyr emploie environ 7 800 personnes de talent sur les cinq continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web www.landisgyr.com .

