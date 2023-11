La ministre Valdez dépose le rapport sur l'examen de la Loi sur la Banque de développement du Canada





OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a déposé aujourd'hui au Parlement un rapport rédigé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur l'examen de la Loi sur la Banque de développement du Canada.

Cette loi exige que le ministre compétent, en l'occurrence ici la ministre de la Petite Entreprise, effectue un examen législatif de BDC tous les 10 ans, en consultation avec le ministre des Finances. Cet examen permet de s'assurer que BDC est toujours en mesure de répondre aux besoins changeants des petites et moyennes entreprises (PME) de partout au Canada et de leur fournir le soutien requis.

L'examen législatif de BDC a été mené sur une période d'un an, notamment à l'aide de consultations publiques et de rencontres avec des parties prenantes et des dirigeants d'entreprise, pour évaluer le rendement de BDC dans l'exécution de son mandat et déterminer comment elle peut continuer d'offrir le meilleur soutien possible aux entreprises canadiennes.

Plusieurs recommandations sont formulées dans le rapport, dont les suivantes :

renforcer l'accessibilité et la visibilité des mesures de soutien destinées aux entrepreneurs sous-représentés;

améliorer la présence de BDC dans les régions et les communautés rurales moins bien desservies partout au Canada ;

; renforcer la collaboration de BDC avec ses partenaires et veiller à ce que ses services complètent ceux qui sont offerts par le secteur privé;

améliorer la transparence, favoriser un meilleur échange de renseignements avec les parties prenantes et les partenaires et rehausser le seuil de risque de BDC pour soutenir les entrepreneurs qui ont le plus grand besoin de soutien.

La pandémie a mis en exergue la nécessité du travail effectué par BDC auprès de la population canadienne, ainsi que l'importance de l'examen de la Loi sur la Banque de développement du Canada. Ces recommandations contribueront à ce que les entrepreneurs partout au Canada aient accès aux ressources et au soutien dont ils ont besoin.

Citations

« Les petites entreprises canadiennes ne constituent pas qu'une "petite" part de notre économie. Au contraire, elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, et les soutenir est une priorité absolue pour notre gouvernement. En tant que seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux PME, BDC a joué un rôle essentiel en aidant les entrepreneurs à relever les défis des dernières années. Les recommandations formulées dans le rapport sur l'examen législatif permettront à BDC d'améliorer ses services aux entrepreneurs sous-représentés et dans les régions rurales, et de garantir que les PME d'un océan à l'autre puissent démarrer et prendre de l'expansion. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

