Le rapport Genetec sur l'État de la sécurité physique révèle que le marché de la sécurité physique adopte rapidement les solutions cloud et hybrides





MONTRÉAL, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d'opérations et de business intelligence, annonce aujourd'hui les résultats de son rapport 2024 sur l'État de la Sécurité Physique. Basé sur les réponses de plus de 5 500 professionnels de la sécurité physique dans le monde entier (comprenant des utilisateurs finaux et des partenaires distributeurs), le rapport examine les stratégies de sécurité que les organisations mettent en place pour faire efficacement face aux réalités d'un secteur en pleine évolution.



L'adoption du cloud s'accélère

L'adoption de solutions de sécurité physique basées sur le cloud a progressivement augmenté au cours de la dernière décennie, mais elle s'accélère aujourd'hui. Selon l'enquête, 44 % des utilisateurs finaux déclarent que plus de 25 % de leurs déploiements de sécurité physique sont désormais dans le cloud ou utilisent une combinaison de solutions cloud et sur site. On constate une importante augmentation par rapport à l'enquête de l'année dernière, où ils n'étaient que 24 %.

Les préoccupations en termes de cybersécurité du cloud s'atténuent

Les inquiétudes concernant la cybersécurité des solutions basées sur le cloud s'atténuent considérablement. Dans l'enquête de l'année dernière, les utilisateurs finaux estimaient que les risques de cybersécurité perçus étaient le principal facteur dissuadant leur entreprise d'adopter des systèmes de sécurité basés sur le cloud. Toutefois, il semble que les mentalités évoluent, traduisant une confiance croissante dans les capacités des fournisseurs de solutions cloud à mettre en place des mesures de cybersécurité robustes. En effet, dans l'enquête de 2024, les répondants ont relégué les risques de cybersécurité perçus à la sixième position des facteurs dissuadant leur organisation d'adopter des systèmes de sécurité dans le cloud.

Les partenaires distributeurs s'attendent à une augmentation de la demande en solutions cloud et hybrides

Les partenaires distributeurs confirment également que les utilisateurs finaux se tournent de plus en plus vers les solutions cloud. En effet, 74 % d'entre eux prévoient qu'un plus grand nombre de leurs clients actuels adopteront le cloud pour leurs solutions de sécurité physique au cours de l'année à venir. En outre, ils sont 39 % à déclarer donner la priorité aux solutions cloud chaque fois que cela est possible, et 52 % à proposer des solutions cloud à la demande des clients.

Les services informatiques et de sécurité physique sont de plus en plus interconnectés

L'adoption croissante de systèmes de sécurité physique basés sur le cloud a entraîné une augmentation des menaces de cybersécurité, des données à traiter et des exigences de conformité. En conséquence, les équipes informatiques et de sécurité physique sont de plus en plus interconnectées, comme en témoignent les 55 % d'utilisateurs finaux qui indiquent que leur service informatique a accès aux données de sécurité physique. Avec l'adoption croissante des technologies et la généralisation de l'accès à distance à partir de réseaux externes, la collaboration entre services informatiques et de sécurité physique ne peut que continuer à se développer.

L'avenir s'annonce hybride

Il semble que la plupart des organisations vont préférer une approche hybride, combinant à la fois des solutions sur site et des solutions dans le cloud. 60 % des utilisateurs finaux interrogés révèlent en effet que leur organisation vise une stratégie de déploiement de la sécurité qui combine les deux. La transition vers des systèmes hybrides est déjà en cours, avec 15 % des utilisateurs finaux déclarant que leur organisation stocke actuellement des données de vidéosurveillance à la fois localement et dans le cloud, ce qui marque une nette augmentation par rapport aux 4 % de l'enquête de l'année dernière.

« Un déploiement cloud hybride apparaît clairement comme la voie idéale à suivre pour de nombreuses organisations, mêlant en toute transparence l'infrastructure locale à la puissance du cloud », déclare Christian Morin, vice-président de l'ingénierie produits et responsable de la sécurité chez Genetec Inc. « Avec une solution de cloud hybride, les organisations peuvent optimiser leur installation de sécurité physique pour l'adapter au mieux à leur activité. Et quelle que soit l'évolution de leurs besoins en matière de sécurité, leurs systèmes resteront agiles et adaptables pour continuer à leur fournir les capacités requises. »

Méthodologie

Genetec Inc. a interrogé des professionnels de la sécurité physique du 21 août au 15 septembre 2023. Après un examen des réponses et un nettoyage des données, 5 554 répondants (comprenant à la fois des utilisateurs finaux et des intégrateurs système) ont été inclus dans l'échantillon pour l'analyse. L'enquête a été menée dans toutes les régions : Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie de l'Est, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie centrale, Asie de l'Ouest et Australie-Nouvelle-Zélande.

Pour télécharger le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/a/rapport-securite-physique.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l'intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2023. GenetecTM et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/451c9c11-b5bc-403e-be44-8ea8e685d2a1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c23ec34-5f74-4f8e-8e31-ee32c223f2a9/fr

29 novembre 2023 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :