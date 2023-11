Forum sur le développement durable de Huawei : Jeffrey Sachs préconise des solutions technologiques pour relever les défis des ODD





SHENZHEN (Chine), le 29 nov. 2023 /CNW/ -- Le Forum de 2023 sur le développement durable de Huawei et ses séances régionales se sont terminés hier. Sous le thème « Thriving Together with Tech : Realizing Sustainable Development », l'événement a comporté cinq séances régionales en Chine, en Italie, au Ghana, au Pakistan et au Brésil, où les meilleures pratiques de développement durable de Huawei et de ses partenaires ont été démontrées.

Au Brésil, Huawei travaille avec l'opérateur local Veloso Net pour fournir une connectivité stable à plus de 30 % de la population non connectée dans l'État d'Amazonas. Huawei a également annoncé son intention de coopérer avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour mettre en oeuvre un projet Tech4Nature, qui protégera la biodiversité tout en favorisant le développement des communautés locales.

Lors du forum principal à Dongguan, en Chine, Jeffrey Sachs, président du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies et commissaire de la Commission des Nations Unies, Le large bande au service du développement durable, et professeur à l'Université Columbia, a prononcé un discours-programme dans lequel il a discuté de la complexité croissante des défis mondiaux. « Nous vivons à une époque où les défis sont de plus en plus grands et où le besoin de technologies révolutionnaires, comme celles que Huawei nous apporte, est de plus en plus urgent. »

M. Sachs a souligné le rôle vital que doit jouer la technologie numérique. « Les technologies, du moins potentiellement, peuvent atteindre tout le monde dans une société et même les personnes les plus pauvres du monde, tant qu'elles sont à proximité d'une station de base, tant qu'elles peuvent obtenir une connectivité numérique et aussi longtemps qu'elles ont un appareil. »

Les participants ont insisté sur le fait que la technologie numérique aiderait à améliorer la résilience de la nature et de l'humanité face aux risques et aux défis et favoriserait la durabilité. Jeffrey Zhou, président de ICT Marketing de Huawei, a fait remarquer : « Avec nos partenaires, nous utilisons la puissance de la technologie numérique pour favoriser l'inclusion numérique et permettre un monde numérique inclusif et durable. »

Au Yunnan, en Chine, l'amélioration de la connectivité rendue possible par les solutions 5G de Huawei a amélioré l'efficacité de la culture du café et la qualité des fèves de café. Grâce à l'infrastructure numérique en place, le commerce électronique et la diffusion vidéo en continu ont connu un essor fulgurant, rehaussant l'industrie du café locale et faisant du café local une marque prisée des consommateurs.

En Italie, le projet TECH4ALL Nature Guardian de Huawei, en partenariat avec le WWF Italie, a déployé des systèmes de surveillance acoustique basés sur les nuages et l'intelligence artificielle dans 16 écofermes et fermes traditionnelles. Le projet a permis de constater qu'environ 10 % plus d'espèces vivent dans les écofermes que dans les fermes traditionnelles.

À Gokina, au Pakistan, Huawei et ses partenaires ont apporté la connectivité à la communauté locale, permettant la télémédecine et l'enseignement à distance. Les villageois de ce village éloigné ont maintenant accès à des services médicaux de qualité lorsqu'ils en ont besoin.

Au Ghana, Huawei a travaillé avec des partenaires pour construire la première centrale hybride hydro-solaire flottante en Afrique de l'Ouest. L'usine alimentera une usine de noix de cajou dans la région de Bono et créera des emplois pour plus de 800 citoyens, dont des femmes.

La Première dame de la République du Ghana, Son Excellence Rebecca Akufo-Addo, a apprécié la contribution de Huawei au développement durable du pays.

Elle a dit : « Le monde devient vert et des projets comme la centrale hybride hydro-solaire montrent que le Ghana est sur la bonne voie, vers la réalisation d'un avenir numérique durable et respectueux de l'environnement. »

« Ce que j'espère, c'est que la capacité extraordinaire de Huawei dans la 5G, dans les appareils, dans la conception de systèmes, dans le contenu et les plateformes puisse être exploitée avec d'autres programmes à grande échelle, a déclaré M. Sachs. Nous devons faire comprendre au monde que nous avons les solutions, que nous avons les mécanismes pour les mettre en place à grande échelle. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2287962/image_5019648_41409070.jpg

SOURCE HUAWEI TECHOLOGIES CO., LTD.

29 novembre 2023 à 14:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :