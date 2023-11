Depot Connect International (DCI) étend ses activités dans le nord-ouest des États-Unis avec l'acquisition de STS Intermodal et de Mike's Mobile Tank Services





TAMPA, Floride, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), l'un des principaux fournisseurs de services de conteneurs-citernes, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de STS Intermodal (STS) et de Mike's Mobile Tank Services. L'acquisition de STS établit le premier dépôt de citernes ISO à service complet de DCI dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis, tandis que Mike's Mobile étend la présence de DCI dans les services de maintenance de conteneurs-citernes à Tacoma et Spokane, WA.

Fondé en 2008, STS est devenu un fournisseur de services de dépôt et de camionnage sur les marchés de Portland, OR et Seattle, WA. Depuis 2008, Mike's Mobile Tank Services assure une maintenance fiable des citernes sur les marchés de Tacoma et de Spokane, WA.

Ces acquisitions représentent une opportunité stratégique pour DCI de se développer dans le nord-ouest du Pacifique. Tony Morsovillo, directeur des recettes de Depot Connect International, a déclaré : "La réussite de nos clients est notre priorité absolue. Ces acquisitions stratégiques nous permettent d'améliorer notre offre de services et notre couverture géographique, ce qui nous permet de continuer à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients."

Jana Corder, directrice générale de STS, s'est fait l'écho de ce sentiment en déclarant : "Unir nos forces à celles de Depot Connect International nous ouvre de nouveaux horizons. Nous sommes enthousiastes à l'idée de fournir une gamme de services encore plus large à nos clients et de contribuer à la croissance du réseau existant de DCI".

Ces acquisitions stratégiques permettent également à l'entreprise de proposer des options élargies en matière de services de nettoyage des citernes, d'inspections quinquennales, de réparations majeures et de capacité de stockage.

Ensemble, DCI, STS et Mike's Mobile Tank Services s'appuieront sur leurs engagements constants en faveur de la réussite des clients, de l'innovation et de l'expérience. Cet effort marque une ère prometteuse pour les services de citernes surélevées dans le nord-ouest du Pacifique, soulignant l'engagement de DCI à satisfaire et à dépasser les besoins changeants de l'industrie.

Pour plus d'informations, visitez : www.Depot Connect.com

À propos de Depot Connect International : Depot Connect International est l'un des principaux fournisseurs de services pour les citernes, offrant une gamme complète de solutions pour les conteneurs-citernes, y compris le nettoyage, les réparations, la maintenance, le transport et le stockage. Avec un engagement d'excellence, DCI s'efforce de répondre aux besoins évolutifs de ses clients et d'étendre sa présence sur les marchés clés.

À propos de STS : STS, qui faisait auparavant partie de RSI Logistics, fournit des services de dépôt et de camionnage sur le marché de Portland/Seattle depuis 2008. En mettant l'accent sur la fourniture de solutions complètes, STS s'est imposé comme un partenaire de confiance de l'industrie.

À propos de Mike's Mobile Tank Services : Mike's Mobile Tank Services fournit une maintenance fiable des réservoirs sur le marché de Tacoma/Spokane depuis 2008. Mike's Mobile s'est forgé une solide réputation sur le marché pour la qualité de ses services, sa fiabilité et sa confiance.

Informations de contact :

Maria Black

Responsable marketing

813-245-2799

[email protected]

Gabriel Guerrero

Responsable marketing

813-797-3271

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2288638/DCI_Acquires_STS_and_Mikes_Mobile_Tank_Services.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2262439/4429756/DCI_Logo.jpg

29 novembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :