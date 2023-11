Un projet relatif à l'eau à Nairobi reçoit le plus de votes des fans dans le cadre de la ?Water Heroes Academy 2023' de Xylem et de la City Football Foundation





Dans un contexte de défis mondiaux croissants liés à l'eau, de jeunes leaders se mobilisent pour faire bouger les choses avec la Water Heroes Academy ? une initiative conjointe du programme communautaire global de Manchester City, Cityzens Giving, et de Xylem, un partenaire mondial spécialisé dans les technologies de l'eau. Lancée en 2021, l'initiative met de jeunes leaders en capacité de relever des défis liés à l'eau dans leurs communautés locales, en utilisant le pouvoir du football pour fournir une éducation essentielle aux sujets de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

Cette année, cinq projets liés à l'eau dirigés par de jeunes leaders inspirants à Bangalore, Barranquilla, Nairobi, Tacloban City et Washington D.C. ont participé au programme. Plus tôt ce mois-ci, des supporters de Manchester City ont été invités à voter pour leur projet préféré et, avec près de 18 000 votes exprimés, Nairobi a été désignée comme projet gagnant pour 2023.

Aujourd'hui, on estime que 70 % de la population de Nairobi vit dans des implantations sauvages, avec seulement 20 % de la population qui a accès à l'eau courante et à l'assainissement.1 Le projet de l'équipe de Nairobi s'est concentré sur la sensibilisation des jeunes filles à l'utilisation d'eau propre pour la salubrité et l'hygiène pendant leurs règles.

Les jeunes leaders de Nairobi recevront la visite d'une légende du Manchester City Club et bénéficieront d'une formation supplémentaire de formateurs de Manchester City dans le curriculum de l'éducation au football et à l'eau. Chacun des projets de cette année reçoit également un financement de démarrage, des outils pédagogiques, ainsi qu'une formation et un mentorat de Xylem et de la City Football Foundation, fournissant aux jeunes leaders les ressources dont ils ont besoin pour créer leurs propres programmes uniques.

Depuis 2021, la Water Heroes Academy a mobilisé plus de 200 jeunes leaders et apporté une éducation au football et à l'eau vitale à plus de 12 000 jeunes dans dix villes.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'est engagé à relever les défis critiques du monde liés à l'eau et aux eaux usées grâce à la technologie, à l'innovation et à l'expertise. Nos plus de 22 000 employés issus de la diversité ont généré un chiffre d'affaires pro-forma combiné de 7,3 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser leur gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés dans plus de 150 pays à sécuriser leur approvisionnement en eau. Associez-vous à notre effort sur www.xylem.com et agissons en ayant à l'esprit le slogan "Let's solve water".

À propos du Manchester City Football Club

Manchester City est un club de foot anglais initialement fondé sous le nom de St. Mark's (West Gorton) en 1880. Rebaptisé Manchester City FC en 1894, le club a remporté son premier trophée majeur en 1904. Il a depuis connu le succès aussi bien au niveau national qu'au niveau international, il a notamment réalisé en 2023 des résultats impressionnants lors de la Ligue des champions de l'UEFA, la Premier League et la FA Cup Treble.

Manchester City, l'un des 13 clubs composant le City Football Group, joue ses matchs à domicile à l'Etihad Stadium, un stade de 53 500 places où Manchester City est installé depuis 2003. Le stade est englobé dans l'Etihad Campus qui comprend également la City Football Academy, un centre de formation et de développement de pointe qui accueille ses équipes masculines, féminines et académiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.mancity.com.

