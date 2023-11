À l'occasion de son anniversaire, Wella Company affiche une dynamique de croissance sur trois années consécutives





Wella Company, un leader mondial innovant dans le segment de la coiffure et de la manucure dans l'industrie de la beauté qui représente 100 milliards de dollars, a célébré aujourd'hui sa troisième année en tant qu'entreprise indépendante, démontrant une croissance à grande échelle équilibrée entre différentes marques, catégories et zones géographiques. Wella Company a enregistré une croissance élevée à un chiffre en monnaie constante au cours de l'exercice 2023, qui s'est achevé fin juin, consolidant ainsi sa position parmi les entreprises à la croissance la plus rapide du secteur. Le portefeuille de marques professionnelles et de détail emblématiques de Wella Company dans le domaine de la coiffure, de la manucure et des techniques de beauté inclut Wella Professionals, O-P-I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional et Clairol.

Depuis sa création en 2020, Wella Company a enregistré une croissance d'année en année aussi bien sur les marchés développés qu'émergents. Forte du succès de sa principale marque de coloration professionnelle, Koleston Perfect (KP), qui a vendu 1,5 tube par seconde à l'échelle mondiale au cours de l'exercice 2023, la société a établi sa crédibilité en tant que première marque de coloration en salon au monde et continue d'investir dans l'amélioration de son coeur de métier grâce à l'expansion des soins capillaires, de la manucure et des techniques de beauté. L'entreprise a également multiplié par plus de deux la croissance de ses ventes en ligne en multipliant les partenariats avec les meilleurs détaillants de commerce électronique, en investissant dans la construction d'une marque numérique et en améliorant constamment l'expérience utilisateur sur sa propre plateforme de commerce électronique WellaStore afin de répondre aux besoins des professionnels des salons de coiffure.

« À l'horizon 2023, nous commençons à récolter les fruits des transformations réussies des marques de notre portefeuille et de nos innovations révolutionnaires. Nous constatons également que nos activités arrivent à maturité et se développent à travers les différents canaux et marchés. Toutes nos marques et zones géographiques affichent une croissance supérieure à celle du secteur, ce qui indique que nous avons encore un énorme potentiel à exploiter », déclare Annie Young-Scrivner, directrice générale de Wella Company. Elle ajoute : « Au cours de l'exercice 2023, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires et notre rentabilité et accru notre part de marché, et nous nous attendons à ce que l'exercice 2024 poursuive cette trajectoire de croissance. »

Des innovations révolutionnaires et des expériences de marque modernisées pour gagner des parts de marché

Wella Professionals étant devenue la première marque de coloration en salon au mondei, O-P-I revendique également sa position de première marque professionnelle de manucure en salon au monde. En outre, le portefeuille de marques de Wella Company est numéro 1 des soins capillaires professionnels au Brésil, l'un des marchés à plus forte croissance de l'entreprise. Les innovations de la société ont mis en avant des technologies brevetées dans plusieurs domaines, tout en continuant à améliorer l'aspect et l'expérience de son portefeuille de marques.

Pour répondre à la préoccupation majeure des consommateurs que sont les dommages causés aux cheveux, Wella Company a lancé des innovations révolutionnaires en matière de produits capillaires, combinant à la fois rapidité et performance. La ligne Ultimate Repair de Wella Professionals, avec son Miracle Hair Rescue, est un traitement breveté de réparation des cheveux sans rinçage, capable d'inverser les dommages causés aux cheveux à l'intérieur et à l'extérieur en 90 secondes. Ultimate Repair signe le passage de Wella Professionals dans le segment des soins capillaires de prestige et a été l'un des lancements les plus réussis de la société dans le domaine des soins à ce jour. Après seulement quelques mois de commercialisation, Ultimate Repair gagne rapidement des parts de marché dans les salons de coiffure et magasins de prestige. Pour compléter les services de demande en salon, Shinefinity, le produit de glaçage professionnel ayant fait son entrée dans la catégorie l'année dernière continue de générer une croissance incrémentielle. La marque compte aujourd'hui plus de 40 teintes dans plus de 30 marchés à travers le monde, grâce à sa grande popularité.

Wella Professionals a revu l'emballage de sa gamme de produits capillaires, y compris les shampooings et après-shampooings, ce qui a contribué à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au niveau mondial.

ghd, l'une des principales marques mondiales des techniques de beauté et la première marque de produits coiffants recommandée par les professionnels au Royaume-Uni, a créé une nouvelle catégorie de produits de coiffage humide à sec avec le lancement de ghd Duet Style. Duet Style est le tout premier appareil de coiffure 2 en 1 qui sèche et coiffe en même temps, sans dommage dû à la chaleur et en consommant 45 % d'énergie en moins. Depuis son lancement en février, ghd Duet Style est le troisième produit le plus vendu de la marque, derrière les stylers Platinum+ et Gold.

Pour répondre à la tendance croissante des soins du cuir chevelu, Wella Company a lancé deux nouveaux produits très performants dans ce domaine. Nioxin Ultimate Power Serum est un traitement du cuir chevelu sans rinçage très efficace, conçu pour renforcer les cheveux à partir de la racine et augmenter leur ancrage. Nioxin Ultimate Power Serum a été lancé en mai chez un détaillant en ligne, enregistrant une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord. Ultimate Power Serum attire de nouveaux consommateurs, 93 % des acheteurs étant de nouveaux utilisateurs de la marque Nioxin. Les évaluations de produit entraînent une préférence, 91 % des évaluateurs d'un site indiquant qu'ils le recommanderaient à un ami, et plus de la moitié des évaluateurs d'un autre site lui attribuant une note de 5 étoiles.

Briogeo, la ligne de soins capillaires primée entièrement naturelle, est entrée dans la catégorie des soins du cuir chevelu en janvier avec le lancement de Destined for Density, un système holistique de soins du cuir chevelu et des cheveux visant à stimuler la densité capillaire pour des cheveux plus épais, plus volumineux et d'apparence plus saine. À ce jour, la collection, qui inclut les produits Density Serum, Shampoo, Conditioner et Supplements, a été le lancement le plus important et le plus performant de la marque. L'UGS vedette, Density Serum, est devenue l'UGS numéro 1 de la marque chez un détaillant de produits de beauté de prestige en Amérique du Nord pendant le lancement.

Clairol a également réorganisé sa marque légendaire de coloration à domicile, présentée dans le cadre de la campagne It's So Me, qui fait partie d'un effort pluriannuel visant à présenter Clairol à une nouvelle génération d'utilisateurs de coloration à domicile. It's So Me met en avant l'ensemble du portefeuille Clairol, y compris les marques historiques comme la coloration permanente Nice 'n Easy, et de nouvelles innovations pour 2023 : Natural Instincts Bold, Blonde It Up Crystal Glow Toners et Root Touch Up Spray 2-in-1. Ces initiatives ont aidé le secteur de la vente au détail de produits capillaires aux États-Unis à atteindre des niveaux de part de marché records de 13,5 % au cours des 6 derniers mois jusqu'à septembre 2023ii et à enregistrer plus de 10 mois de croissance consécutive de part de marché.iii

O·P·I a lancé plusieurs innovations remarquables cette année, qui lui ont permis d'atteindre une part de marché record de +4 points de part par rapport à l'année passéiv dans la distribution haut de gamme aux États-Unis et de +2 points de part par rapport à l'année passé dans le circuit de l'alimentation, les médicaments et la grande distribution aux États-Unis dans la catégorie des colorants et des traitements de manucure.v Au niveau mondial, la marque gagne également des parts dans le circuit de la distribution et des professionnels.vi O-P-I Repair Mode, un traitement breveté de renforcement permettant de réparer les dommages causés aux ongles de l'intérieur en 6 jours, est un lancement important dans le segment des prix haut de gamme et a dépassé ses prévisions de ventes pour la première année. Un autre lancement clé aux États-Unis a été celui des O·P·I xPRESS/ON Press-On Nails, qui ont pénétré avec succès le segment à plus forte croissance des ongles, à savoir celui des ongles artificiels. La collection O-P-I x Barbie The Movie de ce printemps a été le plus important partenariat dans le domaine de la manucure en 2023 aux États-Unis.vii Le premier vernis à ongles naturel de la marque, O-P-I Nature Strong, continue de gagner des parts dans le circuit de l'alimentation, les médicaments et la grande distribution aux États-Unis, atteignant 35 % de l'ensemble de la catégorie Produits naturels,viii et les ventes depuis début 2023 dans le circuit Vente premium aux États-Unis sont plus de deux fois supérieures à celles de la principale marque d'ongles naturels du marché de la grande distribution.ix

Le premier rapport sur l'impact environnemental et social de la société Wella est publié aujourd'hui

Wella Company a publié aujourd'hui son rapport sur l'impact environnemental et social 2022, la première analyse métrique des efforts de la société ayant un impact positif sur les personnes, la planète et ses produits. Les points clés de ce rapport sont les suivants :

Personnes : en 2023, Wella Company a déployé avec succès We Own Our Way (WOW), un vaste programme d'actionnariat salarié garantissant que chaque employé de Wella Company a un intérêt financier direct dans l'avenir de l'entreprise. Les employés de Wella Company à tous les niveaux ont désormais la possibilité de réaliser des profits quand Wella Company réalise des profits. x Progressant en termes de diversité, équité, inclusion et appartenance, l'entreprise a augmenté la représentation des femmes à 59 % dans l'ensemble de son effectif et à 58 % au sein de son conseil d'administration. L'entreprise a également atteint son engagement de 100 % de parité salariale entre les hommes et les femmes à tous les niveaux avec un an d'avance sur son objectif.

en 2023, Wella Company a déployé avec succès We Own Our Way (WOW), un vaste programme d'actionnariat salarié garantissant que chaque employé de Wella Company a un intérêt financier direct dans l'avenir de l'entreprise. Les employés de Wella Company à tous les niveaux ont désormais la possibilité de réaliser des profits quand Wella Company réalise des profits. Progressant en termes de diversité, équité, inclusion et appartenance, l'entreprise a augmenté la représentation des femmes à 59 % dans l'ensemble de son effectif et à 58 % au sein de son conseil d'administration. L'entreprise a également atteint son engagement de 100 % de parité salariale entre les hommes et les femmes à tous les niveaux avec un an d'avance sur son objectif. Planète : engagée dans la réduction de l'empreinte carbone, de la consommation d'eau et des déchets, Wella Company a réduit en 2022 ses émissions de carbone de type 1-2 de 10 % et a atteint l'objectif de zéro déchet dans deux de ses trois usines et dans ses huit centres de distribution à contrôle direct. La société a également réduit les prélèvements d'eau de 5,5 % et les déchets générés de 13,7 % par unité produite dans ses trois usines.

engagée dans la réduction de l'empreinte carbone, de la consommation d'eau et des déchets, Wella Company a réduit en 2022 ses émissions de carbone de type 1-2 de 10 % et a atteint l'objectif de zéro déchet dans deux de ses trois usines et dans ses huit centres de distribution à contrôle direct. La société a également réduit les prélèvements d'eau de 5,5 % et les déchets générés de 13,7 % par unité produite dans ses trois usines. Produits : parmi les progrès réalisés, 80 % des ingrédients des produits en volume sont biodégradables et 77 % de l'emballage total est recyclable, réutilisable ou rechargeable. L'entreprise poursuit également sa transition vers des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés, notamment des tubes en aluminium et des boîtes et bouchons en papier.

« Pour une entreprise aussi jeune, nous pensons que nous progressons avec le bon élan sur la voie de l'impact environnemental et social et que nous réalisons nos ambitions déclarées avec intégrité et détermination », déclare Hilary Crnkovich, directrice de la communication et du développement durable de Wella Company.

À propos de Wella Company

Nous sommes Wella Company, un leader mondial innovant de l'industrie de la beauté qui combine son histoire emblématique de plus de 140 ans et son expertise de l'industrie avec son statut émergent de société à forte croissance leader dans sa catégorie. Depuis 2020, Wella Company a galvanisé la transformation de son activité et de ses marques pour devenir l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur de la beauté. Notre portefeuille de marques professionnelles et de détail leader de Wella Company dans le domaine de la coiffure, de la manucure et des techniques de beauté inclut Wella Professionals, O-P-I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional et Clairol. Wella Professionals est la première marque de coloration en salon au mondexi et O-P-I est la première marque professionnelle de manucure en salon au monde. Avec l'ambition de devenir la meilleure entreprise de beauté du secteur, nous inspirons les consommateurs et les professionnels de la beauté à travers nos marques pour qu'ils aient l'air, se sentent et soient eux-mêmes. Nous abordons le processus de création de produits en combinant rigoureusement science, technologie et art afin de développer des produits performants, souvent caractérisés par une technologie brevetée, marque de la légendaire différence Wella.

Guidés par les valeurs de notre entreprise et animés par la volonté d'avoir un impact positif sur les personnes grâce à nos produits, ainsi que sur notre planète et notre société, nous assurons une croissance durable à toutes les parties prenantes. Nous sommes fiers de soutenir l'industrie des salons de coiffure et les artistes et stylistes que nous servons dans les 127 pays où nous sommes présents. Chaque jour, nous avons un impact sur une communauté diversifiée de plus de 91 millions d'amateurs de beauté et de professionnels de l'industrie, influenceurs, ambassadeurs, followers, employés, clients et fournisseurs à travers le monde. Il s'agit de notre Famille Wella. Notre conviction que nous sommes meilleurs en faisant de notre mieux guide notre activité et nos progrès environnementaux et sociaux. En continuant à améliorer nos produits de manière durable, à réduire notre impact sur l'environnement et à créer une culture où tous les employés sont aux commandes en tant que propriétaires investis dans notre succès commun, nous assurons la prospérité de Wella Company pour les générations à venir. Pour plus d'informations sur Wella Company, rendez-vous sur www.wellacompany.com et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

i Sur la base des ventes de Wella Master Brand en USD dans le cadre de l'étude 2022 Salon Hair Care Study pour la catégorie des produits de coloration capillaire publiée par Kline

ii Source : Nielsen, 6 derniers mois jusqu'à septembre 2023

iii Source : Base de données Nielsen, en cumul annuel se terminant le 10/28/23

iv Source : US NPD janv.-sept. 2023

v Source : Nielsen Discover 52 se terminant le 11/04/23

vi Source : Euromonitor et Kline 2022

vii Source : Nielsen Discover janv.-31 oct. 2023

viii Source : Nielsen Discover 52 se terminant le 11/04/23

ix Source : US NPD janv.-sept. 2023

x Le programme We Own Our Way (WOW) est un programme d'avantages financiers versés à la suite de la transition réussie de la pleine propriété du propriétaire majoritaire de la société Wella, KKR, Inc. Tous les employés éligibles sont inscrits au moment de leur recrutement, sans qu'aucune contribution financière personnelle ne soit requise.

xi Sur la base des ventes de Wella Master Brand en USD dans le cadre de l'étude 2022 Salon Hair Care Study pour la catégorie des produits de coloration capillaire publiée par Kline

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 novembre 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :