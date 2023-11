Oricia Smith de Placements mondiaux Sun Life reçoit un prix Top 50 Leading Women in Wealth de Wealth Professional





Cette distinction récompense les pionnières qui comblent l'écart hommes-femmes dans le secteur financier pour répondre à la diversité de besoins de la population canadienne.

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: FSL) est heureuse de féliciter Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, qui a été nommée parmi les 50 femmes les plus influentes du secteur financier par Wealth Professional. Ce prix récompense les femmes exceptionnelles qui se sont distinguées par leurs réalisations professionnelles remarquables et leurs contributions notables à l'industrie financière canadienne.

« J'ai l'honneur de féliciter Oricia pour cette distinction majeure », indique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « La volonté d'Oricia, en tant que présidente de Placements mondiaux Sun Life (PMSL), de répondre aux besoins uniques des clients, a poussé l'entreprise à élargir sa gamme de produits et à mettre au point de nouvelles solutions novatrices et globales. C'est cette stratégie qui fait des Placements mondiaux Sun Life un des gestionnaires de portefeuilles individuels et institutionnels affichant la plus forte croissance au pays. »

Oricia joue un rôle crucial dans le modèle d'affaires axé sur les Clients de PMSL, qui nous permet d'offrir des produits et des solutions de retraite durables sur mesure. Au-delà de sa stratégie d'affaires, Oricia est également déterminée à soutenir la prochaine génération de femmes qui la suivront.

Des solutions globales qui aident les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et à mener une vie des plus enrichissantes

À la fois à la tête de la Gestion d'actifs et des solutions de placements, Oricia gère plus de 54 milliards de dollars en placements de Clients. Elle a su positionner PMSL de manière idéale afin d'offrir des solutions globales de retraite et de planification successorale à toutes les étapes de la vie des Clients. D'ailleurs, son service peut se vanter de posséder l'une des gammes les plus diverses en matière de fonds de placement, de fonds distincts individuels et de rentes à constitution immédiate pour tous les profils d'épargnant. Pionnière de l'innovation, Oricia ouvre également la voie à de nouvelles expériences numériques et virtuelles pour les conseillers, en mettant l'accent sur les besoins spécifiques des investisseurs et en tenant compte des enjeux de l'heure, comme la volatilité des marchés, les risques géopolitiques croissants, la planification successorale et le financement d'un style de vie agréable pour les retraités.

Passer à l'action pour créer un secteur diversifié et équitable pour les femmes dans la gestion de patrimoine

Oricia utilise sa plateforme pour remettre les normes en question, promouvoir la diversité et rendre le secteur plus fort et plus équitable, au profit de tous les Canadiens. Sur le plan financier, les femmes sont les principaux soutiens de famille dans plus de 40 % des ménages canadiens1. À l'heure actuelle, les femmes canadiennes détiennent 2,2 billions de dollars d'actifs, un chiffre qui devrait pratiquement doubler pour s'élever à 4 billions d'ici 20282. Malgré que les investisseuses préfèrent avoir affaire à des femmes conseillères, seulement 18 % des conseillers sont des femmes3. Le potentiel des femmes, qu'elles soient investisseuses ou conseillères, n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur, d'où l'importance de combler l'écart hommes-femmes dans l'ensemble du secteur financier. Afin de faire évoluer les choses dans ce sens et de stimuler le changement, Oricia a placé la diversité, l'équité et l'inclusion au coeur du modèle d'affaires de PMSL, qui compte plusieurs femmes occupant des postes importants dans l'équipe des Solutions multiactifs et de nombreuses directrices des ventes de produits de gestion de patrimoine sur le terrain. Elle a à coeur de recruter et de retenir davantage de femmes dans le secteur de la gestion de patrimoine en investissant dans les conseillères de la prochaine génération, en leur offrant des possibilités de mentorat et de formation, en parrainant des événements axés sur les femmes et sur le patrimoine et en y participant.

Accent sur la durabilité

Sous la direction d'Oricia et en tant que judicieux gestionnaire de capitaux, PMSL lutte pour un changement pansectoriel afin de conserver une planète et une économie saines. Fidèle à son engagement en matière de durabilité, PMSL a adhéré à l'initiative Net Zero Asset Managers et est devenue membre de l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), démontrant ainsi sa volonté de réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050. En tant que gestionnaire de gestionnaires, PMSL suit également de près le parcours d'action climatique des sous-conseillers, leur offrant des solutions de placements durables, comme le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life.

« C'est un honneur pour moi de figurer parmi tant de Canadiennes influentes et passionnées, explique Oricia. Cette récompense témoigne de la contribution de notre équipe talentueuse à l'ensemble du secteur et des progrès que nous réalisons pour bâtir un avenir plus durable et plus équitable pour les Clients, les conseillers et nos communautés. Je suis fière de diriger un groupe qui a le pouvoir de faire bouger les choses en aidant les gens à épargner pour leur retraite, à se constituer un patrimoine, à atteindre la sécurité financière à toutes les étapes de leur vie et à assurer celle des générations futures. »

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuille novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées au Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe, en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 septembre 2023, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 34,3 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,34 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

1 Statistique Canada, 2015. 2 Placements mondiaux Sun Life, Où sont les conseillères? En quoi l'équité entre les sexes est un atout pour les équipes de services-conseils, mars 2023. 3 Investor Economics, ISS Market Intelligence, Women in Brokerage, juillet 2023.

