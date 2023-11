South Mill Champs renforce sa présence sur le marché avec l'acquisition de World Fresh Produce





KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- South Mill Champs, un producteur et fournisseur nord-américain verticalement intégré de champignons frais et d'aliments fonctionnels à base de champignons, est fier d'annoncer l'acquisition de World Fresh Produce, une entreprise internationale dynamique d'approvisionnement en produits frais. Cette acquisition stratégique renforce la position de South Mill Champs dans le secteur international des fruits et légumes, en combinant son expertise en matière de champignons avec l'expérience de World Fresh Produce en matière de produits de spécialité.

Fondée par Michel Matouk en 2018, l'équipe de direction de World Fresh Produce compte des décennies d'expérience collective dans le secteur des fruits et légumes et témoigne de son engagement en faveur de la qualité. L'accent mis par l'entreprise sur les relations d'approvisionnement à l'étranger, directement auprès des producteurs, crée des chaînes de valeur où les clients obtiennent un approvisionnement efficace et continu, et les producteurs ont accès à des marchés clés en Amérique du Nord.

« L'engagement de World Fresh Produce en faveur de la qualité, l'innovation et la satisfaction de la clientèle s'harmonisent parfaitement avec nos objectifs et nos valeurs chez South Mill Champs », a déclaré Michael Richmond, vice-président des ventes chez South Mill Champs.

« Notre objectif a toujours été de fournir des produits et services spécialisés de premier ordre à nos clients, a ajouté M. Matouk. Avec World Fresh Produce, nouveau membre de la famille South Mill Champs, nous sommes encore mieux placés pour répondre aux divers besoins des clients à travers l'Amérique du Nord. » M. Matouk dirigera les opérations d'approvisionnement en fruits et légumes de SMC en tant que vice-président de l'approvisionnement mondial en fruits et légumes.

L'ajout de World Fresh Produce au groupe d'entreprises South Mill Champs améliore la portée de World Fresh Produce grâce au réseau existant de distribution et de reconditionnement des installations de la chaîne du froid de South Mill Champs situées stratégiquement en Amérique du Nord. South Mill Champs utilise ses fermes nord-américaines, ses capacités logistiques avancées en matière de chaîne du froid et son réseau de distribution pour faciliter des livraisons quotidiennes rapides et efficaces dans tous les principaux marchés des États-Unis et du Canada.

À propos de South Mill Champs

South Mill Champs est un important producteur et fournisseur intégré verticalement de champignons frais et d'aliments fonctionnels à base de champignons en Amérique du Nord. Basé à Kennett Square, en Pennsylvanie, et disposant d'installations de culture et de transformation en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Pennsylvanie et au Maryland, South Mill Champs est l'un des principaux fournisseurs innovant et axé sur le client dans le secteur. SMC propose des champignons et d'autres produits alimentaires frais, une logistique à service complet et un entreposage frigorifique. Il bénéficie également d'une réputation de qualité et d'approvisionnements réguliers. Le réseau de l'entreprise comprend des centres de distribution de la chaîne du froid hautement efficaces à travers les États-Unis, notamment à Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Kennett Square, la Nouvelle-Orléans, Sacramento et Winter Haven, en Floride.

Jessica Weil

Directrice associée de la communication, South Mill Champs

(267) 909-1903

Jweil@southmill.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709568/South_Mill_Champs_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2287254/WorldFresh.jpg

29 novembre 2023 à 08:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :