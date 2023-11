Le ministère des Ressources humaines et du Développement social réaffirme son engagement en faveur de la croissance de la productivité des travailleurs et des politiques de collaboration





Le succès du 13 e Forum du dialogue social : son Excellence le ministre Ahmad bin Sulaiman Al-Rajhi , en collaboration avec le Centre du Roi Abdulaziz pour la communication culturelle, conclut un forum important sur le thème « Législation et politiques gouvernementales ? Perspectives et aspirations ».

L'Arabie saoudite en tête du G20 pour la croissance de la productivité des travailleurs : l'Organisation internationale du travail souligne la réussite de l'Arabie saoudite avec une croissance de 4,9 % de la productivité des travailleurs en 2022.

RIYAD, Arabie saoudite, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le ministre saoudien des Ressources humaines et du Développement social, l'ingénieur Ahmed bin Suleiman Al-Rajhi, a conclu avec succès le 13e Forum du dialogue social à Riyad. Organisé en collaboration avec le Centre du roi Abdulaziz pour la communication culturelle, le Forum, qui avait pour thème « Législation et politiques gouvernementales ? Perspectives et aspirations », a réuni des représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et l'Organisation internationale du travail.

Le ministre Al-Rajhi a souligné l'importance du Forum pour favoriser le dialogue social, relever les défis et créer une société autonome alignée sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Reconnaissant que l'Arabie saoudite est le pays du G20 qui présente la meilleure croissance de la productivité des travailleurs (4,9 % en 2022, selon l'Organisation internationale du travail), il a souligné l'engagement en faveur des initiatives de collaboration discutées dans les cinq ateliers de dialogue.

Le ministre Al-Rajhi a déclaré : « Ce forum est essentiel pour créer une société et un environnement de travail dynamiques. Notre succès en matière de croissance de la productivité des travailleurs souligne notre engagement à relever les défis en collaboration.

M. Yousef Ghallab, de l'Organisation internationale du travail, a souligné l'importance de politiques inclusives par le biais du dialogue social, en insistant sur la valeur de l'implication des principales parties prenantes dans les processus législatifs.

Le Forum s'est penché sur des questions de politique économique et sociale. Des recommandations ont été approuvées afin de relever des défis et de renforcer la collaboration en matière d'assurance sociale, de documentation des contrats, de tribunaux du travail et de leur lien avec le système du travail.

Le Forum du dialogue social vise à équilibrer le marché du travail, à protéger les emplois et à renforcer les mécanismes reconnus au niveau international, en encourageant une coopération et une communication continues entre les parties prenantes.

29 novembre 2023 à 07:29

