Nouvel outil pour accompagner les Québécois et les Québécoises dans leurs festivités - Éduc'alcool propose le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Éduc'alcool, en partenariat avec l'Opération Nez rouge, lance aujourd'hui le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi, un nouvel outil qui vise à accompagner tous ceux et celles qui organisent des événements festifs afin qu'une consommation d'alcool responsable et consciente soit encouragée et que la prise de décisions éclairée soit facilitée. Les conseils et les astuces recensés dans ce guide pourront être utiles dès l'organisation d'un événement festif, au cours de sa tenue et à la suite de l'événement.

La parution de ce nouveau guide s'inscrit dans un contexte de changements sociétaux parmi lesquels une augmentation du nombre de Québécois et Québécoises qui cherchent à réduire leur consommation d'alcool est constatée. D'ailleurs, dans le cadre de la campagne automnale d'Éduc'alcool, bon nombre de conversations ont été générées autour des effets de la consommation d'alcool sur la santé physique, mentale et sociale. Le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi est une occasion de poursuivre les discussions.

Un guide pratico-pratique pour tous les types d'événements

Le Guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi se veut un outil simple d'utilisation auquel les organisateurs pourront se référer. On y trouve notamment :

Des conseils sur les choix de boissons à offrir, alcoolisées et non alcoolisées?;

Des astuces afin d'informer et de sensibiliser les convives en matière de consommation d'alcool et les amener à réfléchir à leur propre consommation?;

Des outils d'aide à la modération pour faciliter le respect de ses limites, par exemple le calcoolateur, qui permet de suivre l'évolution de son alcoolémie et le verseur de verre standard afin de calculer avec précision le nombre de consommations prises au cours d'une soirée?;

Un aide-mémoire rassemblant une liste d'éléments à considérer avant, pendant et après la tenue de l'événement.

Pertinent dans l'organisation de tous types d'événements, Éduc'alcool profite de la période des Fêtes pour poursuivre son engagement d'accompagner la population québécoise en la sensibilisant et en l'outillant en vue de faire des choix éclairés en matière de consommation d'alcool.

Des options de raccompagnement pour éviter de prendre sa voiture

Le guide développé par Éduc'alcool se veut une référence dans l'organisation d'un événement responsable. Offrant des conseils et des astuces en amont et en aval des événements, Éduc'alcool s'allie avec l'Opération Nez rouge afin de souligner leur service de raccompagnement en vigueur pendant le temps des Fêtes. Entre 2016 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves, démontrant toute la pertinence de mettre de l'avant ce service et de l'utiliser.1

Éduc'alcool poursuit son engagement

Depuis près de 35 ans, Éduc'alcool est engagé à sensibiliser la population québécoise de tout âge aux impacts de la consommation d'alcool. Au regard de ses dernières campagnes, l'organisme a recentré son approche en vue de mieux accompagner la population québécoise, notamment les jeunes, afin qu'ils prennent conscience de leur relation à l'alcool, dans une optique de bienveillance.

«?À l'approche des Fêtes, Éduc'alcool entend poursuivre sa mission, avec des messages actualisés, guidés par la science, tenant compte des changements sociétaux et basés sur la responsabilité individuelle et collective face à un produit pas comme les autres?», indique Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool. En outre, l'organisme vise à éduquer la population sur les risques liés à la consommation d'alcool et à déstigmatiser la non-consommation d'alcool.

À propos d'Éduc'alcool

Éduc'alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d'informer, d'outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d'alcool. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Éduc'alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d'alcool. En s'appuyant sur les faits scientifiques, Éduc'alcool a toujours le souci de s'adresser à l'intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d'information et de sensibilisation.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d'offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l'organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l'année. En 2023, le service de raccompagnement sera offert dans près de 50 régions au Québec, du 24 novembre au 31 décembre. Visitez le site opérationnezrouge.com pour s'inscrire comme bénévole ou voir les dates et heures de service dans votre région.

__________________________ 1 https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/operation-nationale-concertee-alcool-drogues-alcool-ou-drogue-on-ne-conduit-pas/#:~:text=Rappelons%20que%20l'alcool%20ou,des%20collisions%20avec%20bless%C3%A9s%20graves.

SOURCE Éduc'alcool

29 novembre 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :