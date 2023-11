Power Sustainable annonce la clôture finale du deuxième millésime de 800 millions de dollars pour le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs, a annoncé aujourd'hui un engagement de 200 millions de dollars canadiens pour le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (le « Fonds »), au titre d'une clôture finale de 800 millions de dollars canadiens pour le deuxième millésime. Cela porte l'engagement total du Fonds à 1,8 milliard de dollars.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cette clôture finale de 800 millions de dollars, surtout en raison des conditions actuelles du marché et de la collecte de fonds », a déclaré Pierre-Olivier Perras, associé directeur général du Fonds. « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de nos partenaires financiers existants et de la confiance accordée à notre équipe par les nouveaux investisseurs. »

Le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique est dirigé par Pierre-Olivier Perras et John Pires. Ce fonds spécialisé est axé sur l'énergie renouvelable de Power Sustainable, et concentre ses investissements sur l'infrastructure d'actions en Amérique du Nord.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'investissement dédié à la lutte aux changements climatiques qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements compétitifs et des résultats positifs en matière de développement durable. La Société offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs qui visent à accélérer et à mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale détenue à part entière par Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille qui se concentre sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les principales participations de Power Corporation sont des entreprises de premier plan dans les domaines de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, par exemple un portefeuille de plateformes d'investissement en actifs alternatifs.

Forte d'un actif sous gestion d'un peu plus de 4 milliards de dollars canadiens, Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres.

Personne-ressource

Ian Cameron

Directeur des communications, Power Sustainable

438 308-7697

[email protected]

29 novembre 2023 à 07:00

