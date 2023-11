La Marche des dix sous du Canada obtient 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral pour autonomiser les survivants d'un AVC





L'initiative Bien vieillir chez soi du gouvernement du Canada renforce le soutien et la dignité des aînés qui vieillissent chez eux.

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Marche des dix sous du Canada est heureuse d'annoncer un investissement fédéral de 1,1 million de dollars dans son programme Après un AVC, un programme de rétablissement personnalisé qui aide les survivants et leur famille à aller de l'avant après un AVC. Ce projet est financé en partie par l'initiative Bien vieillir chez soi du gouvernement du Canada.

Cet investissement fédéral est effectué dans le cadre du fonds de l'initiative Bien vieillir chez soi (volet Mise à l'échelle des services pour les aînés), d'abord annoncé dans le budget de 2022. Le financement est offert aux organismes admissibles qui ont fait leurs preuves pour ce qui est de mettre à l'échelle des services pour aider les aînés à vieillir à la maison, comme le programme Après un AVC de la Marche des dix sous du Canada. Cet investissement dans le programme Après un AVC élargira un réseau national de groupes de soutien par des pairs partout au pays.

« Tous les Canadiens devraient avoir le choix de vieillir chez eux. C'est une question de dignité pour les aînés de vivre là où ils veulent et à leur façon », a déclaré l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et des Aînés. « Nous collaborons donc avec des organismes comme la Marche des dix sous du Canada pour donner ce choix à tous les Canadiens. »

« Grâce à ce généreux financement, nos programmes de soutien par les pairs prendront de l'ampleur et auront des effets durables pour les aînés touchés par un AVC dans l'ensemble du pays », a affirmé Len Baker, président et président-directeur général, Marche des dix sous du Canada. « Cet investissement appuie notre mission, soit donner l'autonomie aux personnes qui ont un handicap afin qu'elles vivent et prospèrent dans les communautés à l'échelle du Canada. »

Le soutien par les pairs peut vraiment changer les choses pour les personnes qui se sentent isolées socialement, seules et sans liens avec leur communauté en raison d'une incapacité ou d'un problème de santé chronique, notamment les effets d'un AVC. Les réseaux de soutien par les pairs favorisent la dignité, les droits et le bien-être des personnes handicapées - des droits garantis au Canada par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, soulignée cette semaine par la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre.

« Les programmes de soutien par les pairs sont un moyen important d'atteindre leurs objectifs pour les personnes qui font face aux effets d'un AVC, particulièrement les aînés », a dit Christina Sperling, directrice nationale du programme Après un AVC de la Marche des dix sous du Canada. « Ce nouveau financement emballant permettra d'accroître le soutien dans un plus grand nombre de collectivités afin que les survivants d'un AVC puissent tisser des liens entre eux, là où ils vivent, parler de leurs expériences, de leurs difficultés et de ce qui fonctionne. »

Au sujet de la Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance voué à créer une société qui inclut les personnes de toutes capacités. Elle a pour mission de fournir un vaste éventail de services aux personnes atteintes d'un handicap physique partout au pays et est engagée à aider les personnes à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur qualité de vie.

Au sujet d'Accidents vasculaires cérébraux au Canada

Les AVC sont l'une des causes principales d'incapacité au Canada [1] et touchent surtout les personnes plus âgées; environ 10 pour cent des adultes de 65 ans et plus ont subi un AVC [2]. Ces personnes sont des aînés, et sont atteintes d'incapacité; elles sont donc souvent confrontées simultanément aux obstacles auxquels les deux groupes font face.

Au sujet du programme Après un AVC de la Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada soutient les aînés et leur famille à l'aide de programmes comme Après un AVC, un programme communautaire de soins à la maison, et d'autres services. Après avoir offert pendant deux décennies des services aux personnes ayant subi un AVC, la Marche des dix sous du Canada a mis sur pied le programme Après un AVC en 2021 pour combler les lacunes du système et fournir aux personnes touchées une transition sans heurt entre l'hôpital et la maison, et au-delà. En offrant un soutien adapté à chaque personne, le programme aide les personnes touchées à tisser des liens très nécessaires, les accompagne et leur donne les outils et les ressources pour reprendre le cours de leur vie et renouer avec les personnes, les endroits et les activités qu'elles aiment et qui sont importants pour elles dans leur communauté. Les avantages du soutien par les pairs sont décrits dans des études universitaires et figurent dans les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Pour obtenir plus de renseignements au sujet d'Après un AVC, veuillez consulter apres-avc.ca.

