Reorg : Jeff Winter nommé au poste de directeur du marketing

NEW YORK, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Reorg, principal fournisseur mondial de données, d'analyses et de renseignements sur le crédit, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff Winter au poste de directeur du marketing, avec effet immédiat. Jeff dirigera l'organisation du marketing international de Reorg et rendra compte au PDG de Reorg, Kent Collier.

Avec l'arrivée de Jeff, les efforts de marketing de Reorg passeront à une nouvelle phase de croissance. Il dirigera la stratégie marketing et sa mise en oeuvre, en mettant l'accent sur l'évolution de la marque alors que Reorg continue d'innover et de développer son offre en matière de cycle de vie complet du crédit pour les abonnés.

Jeff apporte une riche expérience à Reorg, ayant récemment occupé le poste de directeur marketing chez Duck Creek Technologies depuis septembre 2021, le leader du secteur de l'assurance SaaS. Au cours de son mandat, Jeff était responsable du marketing et de la communication de bout en bout, du développement de la marque Duck Creek, de la constitution et de l'accélération du portefeuille, de la croissance des canaux de distribution, de la fidélisation et de l'engagement des clients. Auparavant, il était directeur du marketing chez Rocket Software, où il a développé la marque Rocket et généré de la valeur dans la vaste base installée de Rocket. Avant de travailler pour Duck Creek et Rocket Software, Jeff a dirigé des équipes de marketing mondial chez Pitney Bowes, SAP et IBM.

« Je suis honoré de rejoindre Reorg, une entreprise qui a connu une croissance constante et explosive, tout en maintenant un niveau incroyablement élevé de satisfaction de la clientèle », a déclaré le nouveau directeur du marketing de Reorg, Jeff Wint. « Je suis impatient d'apporter mon expérience dans toutes les facettes du marketing pour faire connaître davantage au marché la gamme élargie de produits et les capacités de Reorg, alors que l'entreprise poursuit sa trajectoire de croissance. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Jeff au sein de Reorg », a déclaré Kent Collier, fondateur et PDG de Reorg. « Sa vaste expérience dans le domaine du marketing B2B nous sera précieuse pour continuer à développer notre entreprise et à la positionner pour l'avenir. »

À propos de Reorg

Fondée en 2013, Reorg réunit une technologie puissante ainsi que l'analyse financière, l'analyse juridique et le reporting pour fournir une vue granulaire des informations de crédit difficiles à trouver. Avec la gestion des documents, de la conformité et des données, nous offrons un ensemble de solutions holistiques pour les acteurs du marché mondial du crédit. Reorg a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et sert aujourd'hui plus de 30 000 professionnels parmi les principaux fonds spéculatifs, gestionnaires d'actifs, banques d'investissement, cabinets d'avocats, services professionnels et conseillers du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site Reorg.com.

29 novembre 2023 à 03:46

