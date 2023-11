18 millions de Français touchés par les allergies : Une épidémie silencieuse





La Fédération française d'allergologie (FFAl), avec le soutien des laboratoires ALK, Stallergenes Greer et de Thermo Fisher Scientific, annonce son engagement dans une initiative majeure visant à endiguer la montée en puissance des allergies en créant le "Collectif National Allergies". L'objectif premier de ce collectif est de déployer une campagne de sensibilisation ciblée envers les autorités de santé, les collectivités territoriales et le grand public, afin de mettre en lumière l'importance de reconnaître et combattre la gravité du phénomène allergique.

Des réunions d'échanges pour le grand public et les élus locaux seront organisées en France afin d'expliquer comment appréhender, maîtriser et prendre en charge l'épidémie des allergies. La première d'entre elles s'est tenue à Strasbourg le 28 novembre 2023.

L'épidémie allergique : une réalité alarmante qui s'aggrave

L'allergie touche 18 millions de Français, soit près d'une personne sur trois. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classant les allergies respiratoires au 4ème rang des maladies chroniques et prévoyant que 50% de la population mondiale en sera affectée d'ici 2050.

Les facteurs responsables de cette augmentation sont nombreux et trouvent leurs racines dans nos modes de vie contemporains. La perte de biodiversité, les habitudes alimentaires modernes, la pollution atmosphérique et la détérioration de l'environnement sont autant de facteurs majeurs qui contribuent à la prévalence croissante et à l'aggravation des allergies.

Les conséquences de cette épidémie sur la santé publique sont souvent sous-estimées, incluant l'aggravation de l'asthme, des troubles du sommeil et un impact significatif sur la qualité de vie.

Face à cette épidémie multifactorielle, une mobilisation collective s'impose pour mieux lutter contre ce fléau. Les besoins de prise en charge augmentent tandis que le nombre d'allergologues diminue. Il devient urgent de mettre en place des formations, de nouvelles structures dédiées, ainsi que des actions de prévention et de lutte contre les allergènes et les sources d'allergies. L'objectif est d'offrir des parcours de prévention, de diagnostic et de traitement uniformes sur l'ensemble du territoire français.

Professionnels de la santé, associations de patients et acteurs de l'industrie s'associent pour lutter contre cette épidémie en pleine expansion. Après la publication d'un "Plan quinquennal de lutte contre les allergies" et l'organisation d'un colloque national au ministère de la Santé et de la Prévention en mars 2023, sous le haut patronage du ministre de la Santé et de la Prévention, la FFAl et les industriels de l'allergie (ALK, Stallergenes Greer et de Thermo Fisher) s'unissent pour organiser des tables rondes régionales. Ces rencontres ont pour but de favoriser les échanges entre les parties prenantes locales afin d'identifier des solutions adaptées à chaque territoire pour lutter contre les allergies au quotidien. Cette initiative prend la forme du "Collectif National Allergies".

Dans la mesure où nos territoires disposent de formidables capacités d'innovation pour lutter contre les allergies et que l'action à l'échelle locale est en mesure d'impacter concrètement leur développement (via la définition de plans d'urbanisation, la mise en place d'organisations des soins innovantes, etc.), le Collectif National Allergies (CNA) a pour objectif principal de déployer une campagne de sensibilisation des autorités de santé, des collectivités territoriales, et aussi du grand public, à l'importance de mieux considérer, reconnaitre le phénomène allergique, tout en luttant contre sa sévérité.

Des priorités et des leviers d'actions partagés

Dans ce contexte, le Collectif souhaite échanger sur des objectifs et des recommandations partagées :

1/ Améliorer la formation et coordination des professionnels de santé sur l'ensemble du parcours de soins et assurer aux patients une prise en charge plus rapide

Réduire le délai moyen de prise en charge pour les patients allergiques (<6 mois)

Mobiliser les professionnels de santé exerçant dans des spécialités connexes pour assurer des consultations d'allergologie « de premier recours », le diagnostic et la prévention (pneumologues, ORL, dermatologues, pédiatres, biologistes, médecins généralistes, internistes...)

2/ Prendre appui sur le virage numérique pour améliorer la prise en charge

Elargir le recours à la téléconsultation et la téléexpertise

Donner accès à une information centralisée sur l'allergie grâce à un portail de référence à destination du grand public

3/ Garantir l'accès au diagnostic et la mise à disposition de traitements adaptés pour les allergiques sévères

Améliorer l'accès aux tests sanguins par une évolution des règles de remboursement, avec une équité entre ville et hôpital.

Mieux prendre en compte le caractère personnalisé des allergènes préparés spécialement pour un individu (APSI) dans les critères d'évaluation de la HAS

Maintenir un accès équitable à l'immunothérapie allergénique pour tous les Français et tout mettre en oeuvre pour recueillir, partager et faire accepter des données d'efficacité, de qualité de vie et de sécurité des traitements spécifiques de l'allergologie

4/ Renforcer l'information du grand public sur le risque allergique et notamment sur les allergies sévères et les risques anaphylactiques

Renforcer l'information du grand public sur les risques allergiques sévères via l'application de la note de la Direction générale de l'enseignement scolaire de 2019 pour l'équipement de tous les établissements scolaires en stylos auto-injecteurs d'adrénaline

Encourager le recours aux conseillers en environnement dans la définition des espaces de travail et plus largement dans les espaces recevant du public

5/ Répondre à l'urgence de santé publique que constituent les allergies alimentaires

Mettre en oeuvre les recommandations de l'ANSES de 2018 sur la prévention des allergies alimentaires et l'harmonisation des projets d'accueil individualisés (PAI)

Renforcer le rôle de conseil de certains professionnels ? en lien avec les allergologues - comme le pharmacien et le biologiste, en particulier auprès du médecin généraliste

6/ Consolider la place accordée aux enjeux de santé environnementale dans la définition des politiques et plans de santé publique

Mettre en place d'un pilotage politique coordonné sur le sujet de ?santé et environnement'

Associer systématiquement les allergologues aux décisions d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Conclusions de la table-ronde de Strasbourg

« Malgré les 18 millions de patients allergiques en France, soit près d'une personne sur trois, l'allergie reste considérée comme une pathologie bénigne, presque sans importance. Pourtant, le nombre de chocs anaphylactiques aux urgences a été multiplié par 4 en seulement 20 ans, et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévoit que 50% de la population mondiale sera affectée à l'horizon 2050. Notre pays n'est pas encore préparé à cette crise, et la situation se dégrade même : on note une baisse de 54% des allergologues en 10 ans, et un tiers d'entre eux vont bientôt partir à la retraite ». Dr Carine Metz-Favre, allergologue et pneumologue, pôle de pathologie thoracique - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

« Les allergies respiratoires sont la première cause de baisse de productivité dans le monde, devant les maladies cardiovasculaires, avec un impact médico-économique et social important. Entre les consultations, les hospitalisations, les médicaments et les arrêts de travail, les contraintes sur la qualité de vie du patient allergique sont nombreuses mais insuffisamment prises au sérieux ». Mme Agnès Gerber-Haubert, Directrice générale chez Action et Compétence et administratrice du bureau du MEDEF Alsace

« La prise en charge des patients allergiques fait face à de nombreux points de blocage. Près de 7 ans s'écoulent entre l'apparition de l'allergie et sa prise en charge par un médecin spécialiste. Nos objectifs sont donc multiples :

- Faire prendre conscience des conséquences de l'allergie et de la nécessité d'intervenir plus tôt

- Réduire l'errance diagnostique et thérapeutique

- Installer durablement le métier de Conseiller Médical en Environnement Intérieur dans la prise en charge des allergiques

- Créer un réseau de professionnels du soin autour du patient allergique »

Pr Frédéric de Blay, Pneumologue et chef du pôle de pathologie thoracique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et Président de la FFAl

« Dans notre vision pour 2027, nous anticipons un parcours de soins considérablement simplifié pour les patients allergiques. L'objectif est de réduire le délai entre la suspicion d'allergie et la consultation d'un médecin spécialiste à seulement 6 mois. Cette réduction drastique du temps d'attente garantit une intervention plus précoce, limitant ainsi l'impact négatif sur la vie quotidienne des patients. » Pr Frédéric de Blay

