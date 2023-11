L'Indice de santé mentale de TELUS révèle que les travailleurs perdent 55 jours ouvrables par année en raison de conflits au travail





TORONTO, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé publie aujourd'hui son indice de santé mentale mensuel, qui indique que les travailleurs qui vivent des conflits au travail perdent en moyenne 55 jours ouvrables par année. L'indice révèle également que, pour 26 pour cent des travailleurs au Canada, un soutien qui favorise leur bien-être est plus important qu'une augmentation de salaire.



« L'incidence négative du stress, que celui-ci provienne de facteurs externes ou de dynamiques au travail, a un effet papillon dans l'entreprise et touche tous les échelons, assure Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé. Le bien-être des travailleurs et la réussite de l'entreprise sont intimement liés. En investissant d'abord dans des outils, des processus et des régimes d'avantages sociaux complets favorisant un milieu de travail sûr et bienveillant sur le plan psychologique, l'employeur se dote d'un effectif productif et mobilisé qui produit de bons résultats. »

La santé mentale et les facteurs de stress au travail entraînent une perte de productivité

Vingt-huit pour cent des travailleurs au Canada ont un score de santé mentale d'au plus 50 points. La perte de productivité de ce groupe, calculée en jours, est d'au moins le double de celle des 13 pour cent de travailleurs dont le score est d'au moins 90 points.

Parmi les travailleurs déclarant un diagnostic de dépression ou d'anxiété, la perte de productivité s'élève respectivement à 55 et 53 jours ouvrables par année.

Le travailleur au Canada veut du soutien pour le bien-être dans un régime de soins de santé

Pour la majorité des travailleurs au Canada, les éléments les plus importants d'un régime d'avantages sociaux sont les soins dentaires (51 pour cent), les médicaments sous ordonnance (47 pour cent) et les soins de la vue (32 pour cent).

Les travailleurs de moins de 40 ans sont deux fois plus susceptibles que les travailleurs de plus de 50 ans de considérer les services psychologiques comme l'élément le plus important.

Le score de santé mentale le plus élevé (70,4) est celui des 39 pour cent de travailleurs qui s'accomplissent dans un équilibre travail-vie professionnelle. Le score de santé mentale de ce groupe est supérieur de près de sept points à la moyenne nationale.



« Alors que les scores de santé mentale sont loin d'être optimaux, les travailleurs savent que le bien-être financier et la santé mentale sont étroitement liés, et qu'un bien-être général est bien plus qu'une simple question de salaire, déclare Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Dans l'environnement économique incertain d'aujourd'hui, il est très révélateur que les travailleurs considèrent un soutien pour le bien-être aussi important (sinon plus) que le salaire. Il s'agit d'une excellente occasion pour les employeurs de répondre à ces besoins et de fournir des ressources et un soutien en temps réel allant au-delà de considérations financières pour soutenir le moral et retenir les meilleurs candidats. »

Pour un troisième mois consécutif, le score de santé mentale des travailleurs au Canada a diminué, le score d'octobre 2023 s'élevant à 63,7 points et celui de septembre, à 64,4 points.

L'Indice de santé mentale de TELUS d'octobre fournit également d'importants renseignements sur les conditions de santé diagnostiquées et non diagnostiquées, l'équilibre travail-vie personnelle et les attentes envers les politiques relatives à la COVID-19 au travail. Lisez tout ce que révèle l'Indice de santé mentale au Canada de TELUS ici .

À propos de l'Indice de santé mentale de TELUS

L'enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français du 4 au 10 octobre 2023 auprès de 3 000 répondants. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et genrée de l'échantillon est représentative de cette population.

L'Indice de santé mentale de TELUS est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial des soins de santé qui fournit des solutions et des services complets de soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier des employés et des familles du monde entier. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de notre équipe dévouée, dont plus de 100 000 professionnels de la santé attentionnés et compatissants, nous couvrons plus de 69 millions de vies dans 160 pays. Nous avons pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en construisant les communautés et les lieux de travail les plus sains de la planète en simplifiant l'accès aux soins et en améliorant le flux d'informations entre les prestataires de soins, les assureurs, les employeurs et les individus. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.telussante.com .

