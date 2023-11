Runergy classé parmi les fabricants de modules photovoltaïques de catégorie 1 par BloombergNEF





SHANGHAI, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Runergy a franchi une étape importante en intégrant le dernier classement des fabricants de modules photovoltaïques de catégorie 1 dressé par BloombergNEF pour le quatrième trimestre de 2023. Cette reconnaissance témoigne de la qualité et de la fiabilité exceptionnelles des produits de Runergy, de ses performances remarquables dans le cadre de projets mondiaux et de sa forte bancabilité.

BloombergNEF (BNEF) est reconnu comme l'un des instituts de recherche sectorielle les plus réputés dans le secteur des nouvelles énergies à l'échelle mondiale. BNEF a mis au point un système de classement des modules photovoltaïques en fonction de leur bancabilité, dans le but de créer une différenciation transparente entre les centaines de fabricants de modules solaires sur le marché. Pour figurer parmi les fabricants de modules photovoltaïques de catégorie 1, les entreprises doivent démontrer qu'elles produisent des modules photovoltaïques de marque propre pour six projets différents, financés par six banques commerciales différentes.

Les modules à haut rendement de type N à double vitrage de Runergy s'appuient sur la technologie de cellules de type N à ultra-haute efficacité de dernière génération développée par l'Institut de R&D photovoltaïque créé par Runergy. Ces modules présentent plusieurs avantages, notamment un coût actualisé de l'énergie inférieur, un meilleur coût BOS, un meilleur rendement énergétique, et sont largement utilisés dans les projets à grande échelle au sol et les systèmes de suivi, les projets C&I et les toits résidentiels. Runergy s'engage à répondre aux divers besoins de ses clients internationaux et à leur offrir de meilleurs rendements. Depuis son entrée dans le secteur des modules photovoltaïques en 2022, les modules de Runergy ont été exportés vers de nombreux pays et régions du monde, avec un volume d'expédition croissant. La société a établi d'importants partenariats dans des marchés clés tels que les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et a mis en oeuvre des projets d'énergie photovoltaïque dans divers endroits. L'un des produits phares de Runergy est le module de 144 pièces en double vitrage de type N, qui a reçu le prix de la « Meilleure performance globale » décerné par RETC pour avoir affiché des performances exceptionnelles lors de tests rigoureux de qualité, de performance et de fiabilité.

Actuellement, Runergy étend stratégiquement sa chaîne industrielle verticale, couvrant le polysilicium, les cellules, les modules et les systèmes d'alimentation. La société a établi des sites de production indépendants dans plusieurs endroits à l'échelle mondiale. Runergy met en oeuvre des pratiques de gestion rigoureuses dans les domaines de la fabrication intelligente, du contrôle de la qualité et du service après-vente afin d'assurer la fourniture de produits et de services efficaces et de haute qualité à ses clients, avec l'engagement de devenir le partenaire mondial le plus fiable en matière de solutions solaires. En réponse à la transformation énergétique mondiale et à l'évolution des tendances du marché, Runergy accélérera le développement de l'ensemble de sa chaîne industrielle, se concentrera sur la croissance des activités liées aux modules et établira une marque de fournisseur de production de modules stable et fiable.

