Varberg Energi sélectionne Hansen pour activer le négoce intrajournalier

Hansen Technologies (ASX:HSN), un fournisseur mondial de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'accueillir l'entreprise énergétique suédoise Varberg Energi parmi ses clients. Varberg Energi, qui a récemment ajouté les opérations de négoce physique et la responsabilité d'équilibre à ses prestations, va utiliser Hansen Trade pour ces nouvelles activités.

Grâce à Hansen Trade, Varberg Energi va pouvoir automatiser ses opérations de négoce intrajournalier et de gestion de l'équilibre. En intégrant Hansen Trade dans son infrastructure opérationnelle quotidienne, Varberg Energi sera en mesure de profiter des opérations de négoce physique sans avoir à consacrer trop de temps et d'efforts aux opérations manuelles.

Jens Nordberg, responsable du négoce de l'énergie, Varberg Energi, a déclaré : « Nous avons récemment pris une décision stratégique d'internaliser les opérations de négoce physique et la responsabilité de l'équilibre. Associé à notre portefeuille de flexibilité, nous pensons que cela produira les bonnes conditions pour nous permettre de rectifier les déséquilibres. Nous souhaitions par conséquent sélectionner la meilleure solution possible disponible sur le marché pour nos opérations de négoce intrajournalier et compte tenu de la facilité d'utilisation et la souplesse de Hansen Trade, associé à ses antécédents irréprochables dans la région nordique, nous étions convaincus que cette option était la plus évidente. Nous pensons qu'avec Hansen Trade nous nous positionnons le mieux possible pendant cette période de transition de l'entreprise pour un lancement sans interruption et réussi de nos opérations de négoce physique. »

Adam Seskis, directeur opérationnel et responsable de la croissance chez Hansen, a ajouté : « Varberg Energi a entrepris une transformation majeure qui représente un moment charnière et qui nécessite une solution polyvalente et multi-modulaire pour l'aider à négocier cette évolution. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionné par Varberg Energi et de l'accompagner au cours de cette transformation. La plateforme de négoce d'Hansen est déjà utilisée par de nombreuses entreprises énergétiques dans la région nordique ? Skelleftea Kraft, Bixia, Vantaa Energy, Tampereen Sähkölaitos, Malarenergi etJämtkraft - pour n'en citer que quelques-unes, leur offrant une agilité et une confiance inégalées dans l'utilisation de leur infrastructure de soutien. Ce nouvel accord souligne une fois de plus le rôle vital de Hansen Trade et la valeur unique de son architecture multi-modulaire. »

Appartenant à la gamme Hansen pour l'énergie et les entreprises de service public et fourni comme logiciel en tant que service basé dans le nuage, Hansen Trade répond exactement aux besoins en matière de souplesse et d'extensibilité du marché du négoce de l'énergie en constante évolution.

Pour plus de renseignements sur Hansen Technologies, veuillez consulter www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen (ASX: HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.hansencx.com

À propos de Varberg Energi

Varberg Energi est un groupe spécialisé dans l'énergie et la bande large appartenant à la municipalité de Varberg par l'intermédiaire de Varbergs Stadshus AB. L'organisation emploie environ 120 personnes et son chiffre d'affaires en 2022 représentait un montant approximatif de 1,2 milliard de couronnes suédoises. Ses domaines d'activité sont l'électricité, le chauffage urbain, le gaz, l'optimisation de l'énergie, la bande large, les services internet et les solutions d'énergie comme les stockages d'énergie, les infrastructures de rechargement et les systèmes de cellules solaires.

Son respect pour l'environnement entraîne des investissements dans sa propre production d'énergie renouvelable. En tant que fournisseur d'électricité, Varberg Energi offre une électricité provenant de sources renouvelables et non fossiles.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.varbergenergi.se/

28 novembre 2023 à 17:40

