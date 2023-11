Recrutement international - Signature d'une déclaration entre le Québec et le Mexique pour favoriser la mobilité des travailleurs





QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Réunis le 24 novembre 2023, à Mexico, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Mme Christine Fréchette, et le Secrétaire du Travail et de la Protection sociale du Mexique, M. Marath Baruch Bolaños López, ont signé une Déclaration d'intention relative à la mobilité internationale des travailleuses et des travailleurs entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis mexicains.

La signature de la déclaration exprime l'intention de promouvoir conjointement les meilleures pratiques en matière de recrutement, de sélection et d'embauche de travailleuses et de travailleurs mexicains qualifiés. Elle indique également cette intention en ce qui concerne les processus d'immigration et d'intégration à la société québécoise, notamment par le partage d'expériences et d'expertises. Finalement, cette déclaration souligne l'importance de la contribution économique, sociale et culturelle des personnes immigrantes à la société d'accueil.

Les liens d'amitié qui unissent le Québec et le Mexique depuis plus de 40 ans s'appuient sur le respect mutuel de leurs cultures respectives, ainsi que sur le partage de valeurs et de priorités communes, notamment la démocratie, l'État de droit et la solidarité. La présence de la Délégation générale du Québec à Mexico et du Consulat général du Mexique à Montréal témoigne de la maturité des relations entre le Québec et le Mexique dans de multiples domaines d'intérêt commun.

Une étroite collaboration s'est développée depuis plusieurs années entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, la Délégation générale du Québec à Mexico et le Service national d'emploi du Mexique dans l'accompagnement et le soutien à une mobilité internationale sûre, ordonnée et régulière des travailleuses et des travailleurs mexicains.

Lors de ses rencontres, en plus d'aborder l'importance des Journées Québec et la valeur du Mexique comme partenaire, la ministre a parlé de l'importance de bonnes conditions de travail pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs étrangers, qui ont les mêmes droits que les travailleuses et travailleurs québécois. Elle a rappelé qu'il était essentiel pour les Mexicaines et Mexicains qui désirent s'établir au Québec, de le faire par les voies légales, avec les nombreux programmes que nous offrons car cela leur assurera d'avoir accès aux services et aux accompagnements qu'une entrée illégale ne pourrait permettre.

La ministre Christine Fréchette se rendait au Mexique dans le cadre des Journées Québec Mexique 2023 qui se sont déroulées les 25 et 26 novembre, une mission de recrutement officielle du gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement mexicain.

«?Nous sommes conscients que la réussite des personnes immigrantes dans la société d'accueil est tributaire de l'efficacité des bonnes pratiques de recrutement, de sélection et d'embauche, ainsi que d'immigration et d'intégration. La signature de la déclaration d'intention est un pas de plus dans la bonne direction. Elle nous permet de réaffirmer notre volonté d'assurer, conformément aux compétences respectives de nos gouvernements, le respect des droits des travailleuses et des travailleurs mexicains au Québec.?»

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

«?Nous avons à coeur le développement de la coopération entre le Québec et le Mexique. Il est nécessaire de poursuivre les échanges en vue de la réalisation d'initiatives conjointes favorisant la mobilité des travailleuses et des travailleurs dans le but de contribuer au développement de nos sociétés respectives.?»

Marath Baruch Bolaños López, Secrétaire du Travail et de la Protection sociale du Mexique

28 novembre 2023

