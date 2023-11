20 000 arbres vont être plantés pour remercier la Terre : LILYSILK s'associe avec l'organisation One Tree Planted dans le cadre de sa Thanksgiving Reforestation Initiative





NEW YORK, 28 novembre 2023 /CNW/ -- LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est fière d'annoncer sa Thanksgiving Tree Planting Initiative, un projet visant à montrer sa gratitude envers notre planète. En collaboration avec One Tree Planted, organisation à but non lucratif cheffe de file du reboisement, LILYSILK prévoit de planter 20 000 arbres dans des régions du monde fortement touchées par la déforestation et les feux de forêt.

Cette initiative fait suite au projet de reboisement réussi par LILYSILK dans la région de Pontal do Paranapanema, État de São Paulo, au Brésil, où plus tôt cette année, 500 hectares de terres ont été régénérés grâce à la plantation de 15 000 arbres . Rien que cette année, LILYSILK a planté 35 000 arbres, bénéficiant à l'environnement et à des collectivités locales dans le monde entier.

Ce projet de reboisement au Brésil a déjà eu un impact positif significatif. Il a profité à 200 familles, soutenu 280 emplois et fourni un habitat à 569 espèces fauniques. En outre, le projet a contribué au reboisement de 500 hectares de terres et a sollicité la participation active de 45 femmes, marquant une étape importante vers un avenir plus durable pour la communauté locale.

L'engagement de LILYSILK à l'égard de la durabilité environnementale va toutefois au-delà de la plantation d'arbres, et d'autres initiatives battent également leur plein :

Lancé à l'origine pour marquer la Journée mondiale de l'environnement 2023, le Mouvement zéro déchet de LILYSILK a permis la conversion de matériaux excédentaires en produits de soie supplémentaires, dont environ 8 000 masques pour les yeux et 6 000 masques de protection.

de LILYSILK a permis la conversion de matériaux excédentaires en produits de soie supplémentaires, dont environ 8 000 masques pour les yeux et 6 000 masques de protection. Plus de 1 200 produits ont été collectés dans le cadre du programme Programme de recyclage TerraCycle® depuis 2022.

depuis 2022. L'entreprise utilise des emballages 100 % biodégradables et recyclables fabriqués à partir de ressources renouvelables, notamment des boîtes, des sacs et des enveloppes conçus pour se décomposer rapidement et sans danger.

fabriqués à partir de ressources renouvelables, notamment des boîtes, des sacs et des enveloppes conçus pour se décomposer rapidement et sans danger. Elle a également élargi sa gamme de produits certifiés conformes à la Global Organic Textile Standard, norme mondiale rigoureuse, veillant à ce que ses textiles soient vraiment biologiques et produits de façon éthique, du champ jusqu'aux vêtements finis.

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à One Tree Planted pour planter 20 000 arbres de plus pour la Terre. Cela a une importance particulière pour nous, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Chez LILYSILK, notre mission va au-delà de la simple plantation d'arbres; nous voulons également motiver les personnes à vivre mieux et à adopter des modes de vie plus durables. C'est notre dévouement les uns envers les autres et envers la planète qui nous propulse en avant. »

L'engagement de LILYSILK à l'égard de la durabilité de l'environnement est évident dans ses actions, et la Thanksgiving Tree Planting Initiative est un autre témoignage de ses efforts continus pour créer un avenir plus durable et plus vert.

