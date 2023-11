TCCI Manufacturing et TekModo dévoilent une technologie CVC révolutionnaire qui élimine les unités de toit avec des systèmes de climatisation hors réseau durables





Dans le cadre d'une initiative à la pointe de l'industrie, TCCI Manufacturing et TekModo collaborent en vue de révolutionner les systèmes de conditionnement d'air dans tout un éventail d'applications, comblant ainsi une lacune de longue date sur le marché. TCCI Manufacturing, un fournisseur majeur de compresseurs électriques pour les marchés du commercial et de la grande puissance qui a son siège social à Decatur, dans l'Illinois, et TekModo, un fournisseur majeur de matériaux et de systèmes qui a son siège social à Elkhart, dans l'Indiana, lancent une unité CVC électrique unique en son genre, qui devrait arriver sur divers marchés début 2024.

Ce nouveau produit fabriqué en Amérique révolutionne la norme en supprimant les unités de toit traditionnelles, inefficaces et datant de plusieurs décennies et en les remplaçant par un système de pointe. À la différence de ses prédécesseurs, cette unité CVC électrique à vitesse variable offre à la fois flexibilité et efficacité, sans être limitée à une installation sur le toit. « En tant que vétéran de l'industrie avec une grande expertise des systèmes de climatisation, nous sommes fiers d'innover en matière de nouvelles technologies et de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour faire avancer des solutions de produits durables pour un secteur d'activité diversifié », a déclaré Richard Demirjian, président de TCCI Manufacturing.

La conception du système constitue un bond en avant en matière de durabilité écologique et de confort des utilisateurs. Conçu pour des modes de vie aussi bien avec connexion au réseau que hors réseau, ce système de pointe offre une autonomie de batterie supérieure tout en améliorant l'expérience globale. L'évaporateur et le condenseur légers et avant-gardistes permettent un meilleur flux d'air et des deltas de température inférieurs, conduisant à un confort tranquille et à une consommation électrique faible. Notamment, le mode économie d'énergie du système fonctionne avec tous les ensembles solaires sur le marché consommant moins de 10 ampères, procurant un refroidissement continu avec un déchargement minimal de la batterie. De plus, en raison de la tendance émergente des parcs d'État se dirigeant vers une interdiction de l'utilisation de générateurs, la compatibilité de notre système CVC avec les ensembles solaires élimine complètement le besoin de générateurs.

Une autre caractéristique distinctive du système est sa facilité d'entretien, un écart par rapport à la norme dans laquelle le remplacement de l'unité complète est souvent la seule solution. Il utilise des composants de qualité automobile pour une meilleure durabilité et est conçu pour une réparation ou une recharge facile, contribuant à la fois à la longévité du produit et à son design écologique.

« Ce partenariat démontre notre engagement à redéfinir les normes industrielles, présentant un produit qui non seulement révolutionne le secteur des véhicules récréatifs mais aussi fournit une solution polyvalente pour les systèmes d'assainissement portables et les amateurs de la vie hors réseau », a affirmé Marc LaCounte, président de TekModo. « Cela est amené à rehausser les standards de l'industrie en matière d'innovation et de durabilité. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 14:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :