Avis aux médias - La gouverneure générale participera à une discussion sur les violences en ligne dans le cadre de l'événement À voix égales





OTTAWA, ON, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à une discussion informelle avec la journaliste chevronnée Lisa LaFlamme dans le cadre du gala À voix égales. La discussion portera sur les effets néfastes des violences en ligne ciblant les femmes et les filles et sur l'importance d'un leadership inclusif.

Date : le mardi 28 novembre 2023







Heure : 19 h 45 (HNE)







Lieu : Centre Shaw, 55, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario)



À propos de À voix égales

À voix égales est une organisation nationale multipartite qui, depuis 2001, milite pour une représentation égale des femmes au Parlement canadien, dans les assemblées législatives provinciales et territoriales, ainsi que dans les conseils municipaux et les conseils de bande.

28 novembre 2023 à 14:02

