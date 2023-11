D'importants gains dans l'utilisation du Régime québécois d'assurance parentale





QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le 28 novembre a eu lieu la Matinée RQAP 2023. Lors de cet événement, plusieurs chercheurs, chercheuses et spécialistes issus d'organisations gouvernementales, communautaires, patronales et syndicales ont mis en lumière les retombées positives du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et des nouvelles mesures instaurées depuis 2020 par la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail, et ce, au profit des familles, des femmes, mais également de la société québécoise dans son ensemble.

Au cours de la Matinée RQAP, Mme Liang Shen, analyste à la Banque mondiale, a établi une comparaison à l'échelle mondiale des régimes d'assurance parentale. Cette comparaison a permis de définir le RQAP comme étant un chef de file en la matière grâce à ses mesures novatrices. Parallèlement à cela, Mme Marie Connolly, professeure à l'UQAM, a communiqué les conclusions de ses recherches portant sur les obstacles auxquels font face les parents d'aujourd'hui. Les résultats ont mis en évidence le fait que les nouvelles mesures bonifiant le RQAP jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la situation économique des parents et, plus particulièrement, de celle des femmes.

À cette occasion, le Conseil de gestion de l'assurance parentale a présenté les premières données complètes sur la première cohorte de parents ayant bénéficié de l'entièreté des nouvelles mesures qui ont été instaurées en 2021. Ces données détaillées permettent une meilleure compréhension, d'une part, des comportements des parents ayant bénéficié du Régime ainsi que, d'autre part, de ses avantages pour les familles québécoises.

Faits saillants pour l'année 2021

Plus de 4 000 familles supplémentaires se sont partagé leurs prestations parentales.

La proportion des couples qui atteignent le critère d'admissibilité aux 4 semaines additionnelles offertes lors d'un partage plus égalitaire est passée de 8 % en 2020 à 22 % en 2021.

L'utilisation des semaines de prestations par les travailleuses et travailleurs autonomes a augmenté à 95 %, leur permettant ainsi de rattraper en partie leur retard par rapport à la moyenne des salariés.

La proportion des parents qui demeurent actifs sur le marché du travail et qui reçoivent une pleine prestation a plus que doublé, ce qui favorise grandement la sécurité financière de familles.

Parmi les parents de jumeaux, 94 % utilisent la nouvelle prestation pour naissance multiple.

Citation

« Nos nouvelles données convergent vers les conclusions des chercheurs et des spécialistes. La Matinée RQAP nous a permis de mettre en lumière les effets concrets des nouvelles mesures sur les familles québécoises et de souligner l'importance de continuer nos efforts afin de nous assurer que le RQAP évolue en adéquation avec les besoins changeants des familles. »

Marie Gendron, présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale

À propos des nouvelles mesures

Rappelons qu'en 2020, avec la nouvelle loi, le gouvernement avait bonifié le RQAP afin d'en favoriser la flexibilité et l'adaptabilité pour les employeurs et les travailleurs, dans un monde du travail en mutation.

En résumé, depuis 2020, les prestataires bénéficient notamment de 4 semaines additionnelles de prestations lorsque les deux parents partagent plus équitablement les congés parentaux; d'une prolongation de 12 à 18 mois de la période pendant laquelle les prestations peuvent être prises; de la possibilité de gagner un revenu d'emploi équivalent au manque à gagner entre leurs prestations et leur revenu hebdomadaire moyen, sans être pénalisés; d'un calcul plus généreux pour le remplacement de revenus des familles à revenus modestes.



