Le Norne Carbon Storage Hub de Fidelis New Energy est déclaré projet d'intérêt commun par l'Union européenne

L'Union européenne a désigné le Norne Carbon Storage Hub (centre de stockage de carbone terrestre Norne) comme projet d'intérêt commun visant à promouvoir le stockage sûr et efficace des émissions européennes de CO2 au Danemark.

COPENHAGUE, Danemark, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Commission européenne a annoncé aujourd'hui avoir retenu le Norne Carbon Storage Hub (« Norne ») comme projet d'intérêt commun (« PCI »), une catégorie prioritaire de projets d'infrastructure transfrontaliers stratégiques. Lancé par Fidelis New Energy (« Fidelis ») en 2021, le projet Norne a été conçu pour constituer un réseau de transport et de stockage de CO2 terrestre à grande échelle et verticalement intégré au Danemark, soutenant les efforts de décarbonisation dans toute l'Europe.

L'annonce du PCI a eu lieu à Aalborg lors du CCUS-Forum de l'UE, où le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède ont également signé la déclaration d'Aalborg. Cette dernière confirme l'importance des infrastructures transfrontalières européennes qui permettent le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) pour atteindre les objectifs climatiques danois et européens.

« Bien que le projet Norne soit basé au Danemark, notre vision a toujours été de créer un véritable projet d'intérêt commun européen, une solution paneuropéenne pour aider à décarboniser le Danemark ainsi que nos voisins. Nos installations de réception et nos futurs gazoducs nous permettront d'accepter le CO2 de l'industrie danoise existante et de nos voisins, ce qui aidera l'UE à atteindre ses objectifs en matière de climat. Grâce à sa situation géographique et à sa géologie avantageuses, le Danemark deviendra un leader mondial dans le secteur de la gestion du carbone et permettra la poursuite des investissements et de la croissance industrielle en Europe du Nord », a déclaré Ulrik Weuder, directeur général de Fidelis New Energy Europe.

« Nous sommes ravis que le Norne Carbon Storage Hub ait été identifié comme une priorité stratégique par l'Union européenne en tant que projet d'intérêt commun. Le CCS joue un rôle important dans les stratégies climatiques danoise et européenne pour aider à la décarbonisation des industries dont les émissions sont difficiles à réduire, et il a un rôle crucial à jouer pour aider le monde à atteindre ses objectifs en matière de climat. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la création de Norne, le premier projet PCI de CO2 terrestre du Danemark », a déclaré Dan Shapiro, cofondateur, PDG et associé directeur de Fidelis.

« En utilisant le stockage terrestre, le Norne permet une décarbonisation éprouvée, sûre et respectueuse de l'environnement de segments de l'économie danoise et européenne dont les émissions sont difficiles à supprimer. Le réseau de stockage Norne offre aux émetteurs de CO2 la possibilité de décarboniser, tout en maintenant la compétitivité mondiale et en préservant ainsi les emplois européens », a ajouté Bengt Jarlsjo, co-fondateur, président et chef de l'exploitation de Fidelis.

28 novembre 2023 à 11:46

