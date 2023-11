Bacardi Gifting marque un tournant dans le domaine du développement durable





L'entreprise familiale Bacardi vient d'annoncer qu'elle ne se contentait pas de supprimer le plastique à usage unique de ses paquets-cadeaux, mais qu'elle allait également réduire le nombre de boîtes-cadeaux en carton pour certaines de ses marques emblématiques.

Depuis 4 ans, Bacardi s'est fixé l'objectif ambitieux de supprimer la totalité du plastique à usage unique de sa gamme de cadeaux d'ici à la fin de l'année 2023. La société a réussi à éliminer près de 275 tonnes de plastique à usage unique par an grâce à de nouvelles conceptions innovantes.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, mais nous voulons aller encore plus loin », a indiqué Rodolfo Nervi, vice-président de la sécurité, de la qualité et du développement durable pour Bacardi. « Nous ne souhaitons pas nous contenter de revoir la conception de nos emballages pour supprimer le plastique, nous voulons aussi faire tout notre possible pour réduire nos emballages en carton ».

Fort de ce constat, Bacardi va commencer à réduire le nombre de boîtes-cadeaux en carton pour des marques telles que le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le whisky écossais White Label Blended DEWAR'S® et les vins pétillants MARTINI®. Cette initiative permettra à l'entreprise de réduire sa consommation de carton d'environ 100 tonnes dès la première année.

Les emballages en papier et en carton que Bacardi continue d'utiliser sont certifiés par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou le Forest Stewardship Council® (FSC®).

« Nous ne sommes pas immobiles. Nous sommes constamment en train d'innover. Depuis plus de 160 ans, nos marques emblématiques reflètent l'évolution des goûts de chaque nouvelle génération de consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs veulent des boissons fabriquées de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement, et nous aussi », a ajouté Rodolfo.

Pour en savoir plus sur Bacardi et ses engagements ESG (Environnement, Social et Gouvernance), y compris son alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, consultez le site www.bacardilimited.com/good-spirited.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société internationale privée de spiritueux, produit, commercialise et distribue des spiritueux et des vins. Le portefeuille de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le whisky écossais DEWAR'S® Blended, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth MARTINI® et le mousseux BOMBAY SAPPHIRE®, MARTINI®, le vermouth et les vins mousseux, la tequila CAZADORES® 100 % agave bleu, ainsi que d'autres grandes marques et marques émergentes telles que le cognac D'USSE®, l'American Straight Whiskey ANGEL'S ENVY® et la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN®. Fondée il y a plus de 161 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 9 000 personnes, exploite des sites de production dans 11 pays et territoires et vend ses marques dans plus de 160 pays. Bacardi Limited fait référence au groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

Buvez toujours de manière responsable.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :