Financement disponible pour soutenir les projets de patrimoine documentaire des Premières Nations, inuit et métis





Le nouveau cycle de financement de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix de Bibliothèque et Archives Canada est maintenant lancé. Les organismes des Premières Nations, inuit et métis qui souhaitent numériser et préserver des documents de nature linguistique et culturelle et améliorer la capacité de numérisation et de préservation de leurs communautés sont invités à présenter une demande d'ici le 30 janvier 2024.

GATINEAU, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le nouveau cycle de financement de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est maintenant commencée. Les organismes des Premières Nations, inuit et métis cherchant à numériser et à préserver le matériel linguistique et culturel, et qui cherchent à améliorer la capacité de numérisation et de préservation au sein de leurs communautés, sont invités à soumettre leur candidature. Jusqu'à 100?000 $ par projet sont disponibles pour les organismes admissibles. Les entités gouvernementales des Premières Nations, inuit et métisses, ainsi que les organismes à but non lucratif autochtones, sont invités à soumettre leur candidature d'ici 23 h 59, heure locale, le 30 janvier 2024.

Les organismes qui souhaitent présenter leur candidature peuvent obtenir de l'information sur les conditions d'admissibilité en consultant la page Écoutez pour entendre nos voix.

Nous proposons également des webinaires informatifs pour aider les candidats potentiels. Des représentants de BAC fourniront des précisions à propos de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix et concernant le processus de présentation des demandes. Il y aura une période de questions à chacune des séances.

Séances en français :

20 décembre 2023, de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)

17 janvier 2024, de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)

Séances en anglais :

19 décembre 2023, de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)

16 janvier 2024, de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)

Inscrivez-vous avant midi la veille de la séance souhaitée en envoyant un message à [email protected].

Prenez soin d'inclure les renseignements suivants dans votre courriel :

Nom

Titre

Organisme

Coordonnées

Date de la séance qui vous intéresse

Nous vous enverrons une invitation par courriel qui contiendra les détails vous permettant de vous connecter au webinaire.

Écoutez pour entendre nos voix s'inscrit dans les initiatives de BAC en matière de patrimoine documentaire autochtone. Ces initiatives ont été mises sur pied pour aider les organismes des Premières Nations, inuit et métis à accéder à l'information dont ils ont besoin pour mieux comprendre leur histoire, et pour faire connaître l'histoire autochtone à l'ensemble de la population canadienne.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

BAC a pour mandat de préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations actuelles et futures et d'agir en tant que source permanente de savoir accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du pays. BAC favorise également la coopération entre les divers milieux qui prennent part à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir, et constitue la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

Citations

« En plus de sauvegarder le passé, la préservation du patrimoine documentaire autochtone génère des occasions de collaboration importantes qui nous guident vers un avenir plus riche et plus ouvert. Notre gouvernement s'engage à continuer de soutenir la préservation des cultures et des langues autochtones. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« BAC est fier de soutenir les organismes et les communautés des Premières Nations, inuit et métis dans leurs efforts pour conserver leur riche patrimoine documentaire. L'initiative Écoutez pour entendre nos voix fournit des outils et du soutien qui favorisent les efforts de conservation et de diffusion des récits, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Faits en bref

Depuis sa création en 2019, Écoutez pour entendre nos voix a versé 4,6 millions de dollars à 75 projets mis en oeuvre un peu partout au pays.

Un comité d'examen autochtone, externe à BAC et composé de représentants des Premières Nations, inuit et métis de partout au Canada, examinera les demandes et formulera des recommandations en vue d'un financement au printemps 2024.

En avril 2019, BAC a publié un plan d'action quinquennal comprenant 28 mesures visant à reconnaître les droits des autochtones et à améliorer l'accès à ses collections. Élaboré en collaboration avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan constitue la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et témoigne de son engagement à mettre en oeuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (L.C. 2021, ch. 14).

Liens connexes

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

28 novembre 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :