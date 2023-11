CASTL ouvre un centre de formation en biofabrication au Québec





L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) a dévoilé hier son nouveau centre de formation en biofabrication à Montréal. Situé au Technopôle Angus, dans l'est de Montréal, le nouvel établissement répond à la demande de personnel hautement qualifié dans le secteur croissant de la biofabrication au Québec, en offrant une large gamme de formations techniques en bioprocédés.

« Il s'agit d'un pas important dans la mission de CASTL, qui consiste à favoriser la croissance du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Grâce à l'incroyable soutien du gouvernement du Québec, de notre partenaire national principal, adMare BioInnovations, et de divers autres partenaires, CASTL offrira une formation pratique adaptée à l'industrie qui préparera la main-d'oeuvre actuelle et à venir à la croissance et à l'innovation du secteur de la biofabrication qui est en plein essor au Québec », a déclaré la directrice générale de CASTL, Penny Walsh-McGuire.

Le nouveau centre de formation en biofabrication CASTL contient des équipements de pointe à l'échelle pilote qui permettront aux employés d'acquérir des compétences techniques, immédiatement transférables aux opérations et aux flux de travail du secteur de la biofabrication. L'installation est équipée de laboratoires et de salles de classe conçus pour dispenser une formation en biofabrication du plus haut niveau de qualité. Les installations imitent les procédées de production de produits biologiques tels que ceux utilisés pour fabriquer des anticorps monoclonaux, des vaccins, des vecteurs viraux et d'autres produits biopharmaceutiques selon les BPF. Il s'agit d'équipements en amont, en aval et de soutien, y compris une zone de solutions et de préparation, un laboratoire de culture cellulaire, des bioréacteurs à usage unique sur table et à l'échelle pilote, des systèmes de chromatographie et de filtration et d'autres équipements.

La création de ce centre de formation a été rendue possible grâce à un investissement de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec.

« L'investissement annoncé aujourd'hui contribue à assurer la croissance et l'autonomie du Québec en matière de fabrication de médicaments. La création du centre de formation en biofabrication CASTL à Montréal consolide la position du Québec parmi les chefs de file du secteur stratégique de la biofabrication », a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Selon l'étude du marché du travail de 2021 de BioTalent Canada, la bioéconomie du Québec aura besoin de plus de 15 500 employés supplémentaires d'ici 2029, avec une demande particulièrement forte dans le secteur de la biofabrication. CASTL contribuera à répondre à la demande de personnes qualifiées.

« En tant que partenaire national principal de CASTL, adMare est ravie d'accueillir CASTL dans l'écosystème québécois des sciences de la vie », déclare Kristy Lonergan, directrice principale de l'Académie adMare. « Le nouveau centre de formation en biofabrication CASTL est une étape cruciale dans la croissance du secteur qui vient combler la pénurie de main-d'oeuvre en fournissant aux talents canadiens en sciences de la vie les compétences nécessaires pour développer leur carrière et en attirant simultanément de nouveaux talents au Québec »

Grâce à cette nouvelle installation, CASTL dispensera sur place des formations pratiques et théoriques personnalisées aux employés débutants, aux cadres supérieurs et aux étudiants de l'enseignement supérieur. Le début des cours est prévu pour janvier 2024.

« Le centre de formation CASTL est un atout essentiel, car il permet de développer des compétences pour le secteur dynamique de la biofabrication et de stimuler l'innovation. La science de pointe nécessite des talents de pointe. Chez Moderna, nous reconnaissons la valeur de cette initiative, qui promet de favoriser la constitution d'un solide vivier de talents, prêts à contribuer non seulement à nos installations de fabrication d'ARNm de pointe, mais aussi à l'industrie biotechnologique dans son ensemble », a déclaré Roger Ngassam, responsable du site de fabrication au Canada, Moderna.

CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Basé en Irlande, le NIBRT développe et fournit des programmes de formation et d'apprentissage de pointe pour les principales sociétés de production biopharmaceutique dans le monde.

« Le NIBRT est fier de s'associer à CASTL dans sa mission de promotion de la formation en biofabrication au Canada. L'inauguration du nouveau centre de formation en biofabrication CASTL à Montréal marque la prochaine étape importante de ce parcours. La collaboration entre le NIBRT et CASTL témoigne de notre volonté commune de doter les individus des compétences et des connaissances nécessaires pour s'épanouir dans le domaine de la fabrication biopharmaceutique. Le développement des compétences de la main-d'oeuvre biopharmaceutique reste un énorme défi mondial, et nous, au NIBRT, sommes ravis de partager nos capacités de formation de pointe pour soutenir le développement du secteur canadien des sciences de la vie grâce à cette installation de pointe, qui jouera un rôle essentiel dans la formation d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée pour l'avenir », a déclaré Darren Morrissey, directeur général du NIBRT.

Pour plus d'informations sur les programmes de formation CASTL, veuillez consulter le site suivant www.castlcanada.ca ou écrivez à [email protected]

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est un organisme national de formation et compétences créé pour répondre aux besoins en talents du secteur canadien des sciences de la vie. Spécialisé dans la fabrication biopharmaceutique, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes prêtes à travailler qui puissent répondre aux besoins d'une industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance et y prospérer. Grâce à ses multiples installations de formation à la biofabrication conformes aux BPF, CASTL propose des formations pratiques, des connaissances théoriques et de l'apprentissage en ligne. CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Basé en Irlande, le NIBRT développe et fournit des programmes de formation et d'apprentissage de pointe aux chefs de file mondiaux de la fabrication biopharmaceutique et aux institutions académiques partenaires. CASTL est soutenu par le Partenaire principal national adMare BioInnovations et par son Académie adMare. L'Académie adMare a pour mission d'offrir la formation spécialisée nécessaire à la formation de la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui sera le moteur de la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie.

www.castlcanada.ca

À propos d'adMare BioInnovations

Grâce à sa riche expérience en matière de découvertes scientifiques concurrentielles à l'échelle internationale, le Canada est prêt à devenir un chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie. C'est pour concrétiser cet objectif qu'adMare BioInnovations tire parti de son expertise technique et commerciale, de son infrastructure de R&D spécialisée et de son capital d'investissement pour développer de solides entreprises des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et du talent prêts à travailler dans l'industrie. Nous réinvestissons nos bénéfices dans l'industrie canadienne pour assurer son maintien à long terme. Dans le cadre de notre engagement à développer le talent, nous avons créé l'Académie adMare, dont la mission est d'offrir la formation spécialisée nécessaire pour former la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui stimulera la croissance des entreprises canadiennes des sciences de la vie.

www.admarebio.com

À propos du National Institute of Bioprocessing Research & Training (NIBRT)

Le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) est un centre d'excellence mondial pour la formation et pour la recherche dans le domaine de la fabrication biopharmaceutique. Le NIBRT est situé dans une installation de classe mondiale à Dublin, en Irlande. Ses installations ont été spécialement construites pour reproduire fidèlement une usine moderne de biofabrication avec des équipements de pointe et permettent au NIBRT d'offrir des solutions de formation et de recherche de la plus haute qualité. La mission du NIBRT est de soutenir la croissance et le développement de tous les aspects de l'industrie biopharmaceutique. Pour plus d'informations, consultez le site www.nibrt.ie.

