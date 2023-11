Studio Élément annonce une nouvelle collaboration avec Netflix





Studio Élément travaille présentement sur le prochain long métrage de Fabien Martorell, une deuxième collaboration avec Netflix pour la boîte de Québec.

QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - STUDIO ÉLÉMENT est fier d'annoncer officiellement sa deuxième collaboration avec Netflix qui a débuté l'été dernier. Notre monteur interne, Jason Arbour, finalise actuellement la phase de montage hors-ligne du long métrage de fiction. Le projet entrera ensuite dans la phase d'effets visuels avec la production d'une centaine de plans, puis en conception sonore, en mixage et en colorisation au début de l'année 2024.

Depuis ses débuts, Studio Élément s'investit dans des projets innovants, motivants et audacieux. Cette nouvelle collaboration avec Netflix et le réalisateur Fabien Martorell est tout à fait en accord avec la mission du Studio de livrer des projets de toute envergure selon les standards les plus élevés de l'industrie.

À propos de Studio Élément

Référence de qualité et de professionnalisme dans le domaine depuis 2005, Studio Élément est un lieu de création où sont offerts tous les services de postproduction vidéo. Que ce soit pour le cinéma, la télévision, le spectacle ou les installations, Studio Élément carbure aux défis alliant technologie et créativité.

