Le Centre Bell désigne Interac comme choix de paiement privilégié pour les amateurs et partenaire officiel des Canadiens de Montréal





Les amateurs peuvent maintenant payer leurs commandes au Centre Bell en utilisant le service de Paiements de commerce électronique par Débit Interac.

TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Au début de la saison, le Centre Bell a annoncé qu'Interac devenait l'option de paiement privilégié officiel du Centre Bell et fier commanditaire de l'organisation des Canadiens de Montréal du Club de Hockey Canadien (les « Canadiens de Montréal »). Le partenariat entre Interac Corp. (Interac) et les Canadiens de Montréal vise à améliorer l'expérience des visiteurs du Centre Bell grâce à des options de paiement sécurisées et pratiques.

« Les transactions par carte de débit Interac au Centre Bell ont significativement augmenté depuis 2020, et leur importance n'a fait que croître depuis le passage à un environnement sans argent comptant. Cette croissance consolide la place d'Interac en tant qu'option de paiement privilégié par les partisans, et nous sommes impatients d'améliorer davantage l'expérience de ces derniers en leur présentant de nouveaux services Interac », a souligné France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

Pour s'assurer de ne jamais manquer un moment du match ou du spectacle, les amateurs peuvent maintenant payer avec le service de Paiements de commerce électronique par Débit Interac les commandes de nourriture et de boissons de leurs sièges faites au Centre Bell à partir de l'application des Canadiens de Montréal. Après avoir chargé leur carte de débit dans leur portefeuille numérique, ils pourront payer en quelques étapes faciles.

« Le Québec est un marché clé pour nous, et nous sommes ravis d'y approfondir nos liens en collaborant avec le Centre Bell en tant qu'option de paiement privilégié et avec les Canadiens de Montréal en tant que partenaire officiel ", a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp. "Nous sommes fiers d'offrir les solutions de paiement Interac partout au Centre Bell pour les amateurs qui apprécient la possibilité d'utiliser leur propre argent de façon transparente pour enrichir leur expérience à chaque match - qu'il s'agisse de passer une commande à partir de l'application des Canadiens de Montréal, de payer en personne à la concession ou d'acheter des billets 50/50. »

Le partenariat va au-delà des paiements et soutient les petites entreprises de la région de Montréal par le biais de ressources, d'expériences et d'éducation.

À propos du Groupe CH

Le Groupe CH, l'organisation de sports et de divertissement par excellence au Québec, a pour mission de faire vivre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH possède le Club de hockey Canadien inc. et le Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'evenko et de L'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement fait la promotion et la présentation de plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus d'être propriétaire du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes tailles telles que le MTELUS, le Studio TD et le théâtre Corona, et agit à titre de gestionnaire exclusif de plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Par l'entremise de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et la fondation evenko, le groupe transforme la vie de milliers de jeunes au Québec.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

