Indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine 2023 : Le ralentissement postpandémique se poursuit





L'indice de fin d'année s'établit à 50, en baisse de 1 point par rapport à 2022 et de 7 points par rapport à 2021

La moitié de la population canadienne craint que l'inflation continue d'augmenter l'an prochain

Soixante pour cent croient que le pays est actuellement en récession

Le niveau de confiance des personnes qui ont une conseillère ou un conseiller pour leurs finances est plus élevé de 29 pour cent par rapport aux personnes qui n'en ont pas

WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Selon la sixième édition annuelle de l'indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine (« l'indice »), la confiance financière de la population canadienne a continué de diminuer cette année, alimentée par des préoccupations au sujet de l'orientation de l'économie en 2024 et de la capacité des autorités de la gérer efficacement.

L'indice, parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, jauge le niveau de la confiance financière globale de la population canadienne à partir d'un sondage de 10 questions liées aux quatre piliers de la confiance financière d'IG (« les piliers ») : Perspectives financières personnelles, Planification et littératie, Confiance dans l'économie et Situation financière actuelle.

Après avoir connu une hausse à 57 points en 2021, l'indice s'est engagé dans une trajectoire descendante pour s'établir à 51 points en 2022; la tendance s'est poursuivie en 2023, alors que l'indice s'établit à 50 points. Même si l'indice n'a perdu qu'un point, cette baisse démontre que la confiance du peuple canadien dans la vigueur de l'économie n'a pas été rétablie en 2023 et que l'anxiété au sujet de l'avenir persiste.

Voici les principales constatations de cette étude :

Bien que trois des quatre piliers de la confiance financière soient demeurés relativement stables, malgré quelques légères baisses par rapport à 2022, la confiance dans l'économie (qui est passée de 43 à 40) a connu une baisse importante.

demeurés relativement stables, malgré quelques légères baisses par rapport à 2022, la confiance dans l'économie (qui est passée de 43 à 40) a connu une baisse importante. Soixante pour cent des personnes qui ont participé au sondage croient que le pays est déjà en récession et plus des deux tiers (68 pour cent) croient que le Canada se dirige vers une récession en 2024. À cette anxiété s'ajoute la croyance (65 pour cent) que les gouvernements et les autres institutions n'en font pas assez pour régler les problèmes financiers auxquels le pays est confronté.

se dirige vers une récession en 2024. À cette anxiété s'ajoute la croyance (65 pour cent) que les gouvernements et les autres institutions n'en font pas assez pour régler les problèmes financiers auxquels le pays est confronté. L'optimisme de la population canadienne à l'égard de la stabilité de l'économie est passé de 56 pour cent l'an dernier à 51 pour cent en 2023.

Le Québec est la région la plus confiante sur le plan financier avec un indice de 53, suivi de la Colombie-Britannique à 51, de l' Ontario à 50, des provinces atlantiques à 49 et de Alberta et des Prairies à 47.

à 50, des provinces atlantiques à 49 et de et des Prairies à 47. Parmi les groupes communautaires dont IG s'efforce de renforcer la confiance financière, le niveau de confiance des aînés et aînées est demeuré stable à 58 points, tandis que celle des Autochtones (44) et des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes au Canada (57) a perdu six points et trois points respectivement par rapport à l'an dernier.

« Même si leur situation financière personnelle est relativement stable, les Canadiennes et Canadiens s'inquiètent beaucoup de l'orientation que pourraient prendre les choses au cours de l'année à venir et de notre capacité à surmonter cette incertitude, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Cela peut être attribué en partie à l'appréhension ressentie au cours de la dernière année au sujet du coût de la vie, de la hausse des taux d'intérêt et de l'intensification des tensions mondiales. »

Le coût de la vie soulève des préoccupations au sujet de l'avenir

Au pays, près d'une personne sur deux (49 pour cent) craint que l'inflation continue d'augmenter en 2024 et près de 20 pour cent des Canadiens et Canadiennes considèrent la capacité de maintenir leur niveau de vie actuel comme l'une de leurs plus grandes préoccupations pour l'année à venir. Les gens s'inquiètent également de leur capacité à gérer leur argent dans l'avenir.

En ce qui concerne les besoins essentiels, ils sont particulièrement préoccupés par l'abordabilité du logement (62 pour cent), la montée en flèche du coût des aliments (39 pour cent) et leur capacité d'épargner pour l'avenir. Plus de la moitié des personnes qui ont participé au sondage (56 pour cent) ont déclaré que, en raison du coût de la vie plus élevé, elles épargnent moins en vue de la retraite, particulièrement parmi les ménages de la classe moyenne.

Conseils financiers liés à des perspectives financières plus favorables

Malgré cette négativité, l'étude révèle que les personnes qui font affaire avec une conseillère ou un conseiller pour leurs finances avaient des raisons d'être optimistes. En fait, leur niveau de confiance était de 29 pour cent supérieur à celui des personnes qui n'en ont pas. De plus, neuf personnes participantes sur dix qui ont une conseillère ou un conseiller croient que leur plan financier sera en mesure de résister à tout ralentissement économique.

« Compte tenu de l'appréhension de la population canadienne quant à l'avenir et à l'augmentation du coût de la vie, la valeur des conseils n'a jamais été aussi importante. Travailler avec un ou une spécialiste des services financiers capable de créer ou de revoir un plan financier global peut aider à ce que votre bien-être financier soit protégé aujourd'hui et bien sécurisé pour l'avenir », a déclaré M. Murchison.

À propos de l'indice de confiance financière IG

L'indice de confiance financière IG fait partie du programme communautaire d'IG Gestion de patrimoine, IG Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018 et visant à accroître la confiance financière des Canadiens, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : Les Autochtones, les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, les aînés et aînées et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance financière des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui, depuis plus de 20 ans, aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez la page IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine s'élevait à 113,5 milliards de dollars au 31 octobre 2023. IG Gestion de patrimoine fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023.

Les résultats présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 26 au 27 septembre 2023 auprès de 2 000 Canadiens de l'ensemble du pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Pour ce sondage, l'intervalle de crédibilité est de ±2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si toute la population canadienne de plus de 18 ans avait été sondée.

