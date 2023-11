Avis aux Médias - Le programme Héros de Chez Nous de Parcs Canada rend hommage à Commandant (à la retraite) Rowland Marshall et Lieutenante-commandante (à la retraite) Sherry Richardson





HALIFAX, NS, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Une cérémonie à Parcs Canada aura lieu pour honorer le commandant (à la retraite) Rowland Marshall et la lieutenante-commandante (à la retraite) Sherry Richardson à titre de héros de chez nous pour leurs réalisations et leurs contributions au cours de leur séjour dans la Réserve navale du Canada et pour leurs efforts visant à préserver et promouvoir le patrimoine naturel et culturel au Canada.

Andy Fillmore, député d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, sera présent au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date: Le 30 novembre 2023



Heure: La cérémonie débute à 11 h HNA

Les médias sont priés d'arriver à 10 h 45 HNA



Lieu: Musée maritime de l'Atlantique

1675, rue Lower Water, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S3

Pour assister à l'événement, les membres des médias doivent confirmer leur présence en communiquant avec France Faucher à l'adresse suivante : [email protected]

