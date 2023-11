L'AHF demande à la Chine plus de transparence à propos de l'augmentation des cas de maladies respiratoires





Suite à l'annonce par l' Associated Press que l'Organisation mondiale de la santé a demandé à la Chine de diffuser publiquement plus de données sur « une augmentation potentiellement inquiétante des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie chez les enfants », l'AIDS Healthcare Foundation exprime aujourd'hui sa préoccupation et demande instamment à la Chine de faire preuve de transparence et de coopérer de manière non équivoque avec l'OMS.

« Depuis le SRAS en 2002 et plus récemment la COVID-19, la Chine a démontré une certaine parcimonie dans la divulgation des données épidémiologiques pertinentes. Le monde ne peut pas risquer une nouvelle épidémie de maladie infectieuse. Nous demandons instamment à la Chine de faire preuve de transparence et de coopérer avec l'OMS en divulguant immédiatement toutes les données en sa possession à propos des cas de maladie respiratoire dans le pays. » déclare Michael Weinstein, président de l'AHF. « La nouvelle pandémie de coronavirus est devenue infiniment pire car le monde ne disposait pas d'un cadre de santé publique mondial, basé sur la transparence, la responsabilité et la coopération. Si les administrations et les services de santé publique refusent de tirer les leçons des erreurs antérieures et de les corriger, nous continuerons d'être mal préparés face aux prochaines épidémies de maladies infectieuses mortelles. »

L'AHF était un champion vocal pour la transparence à propos du SARS-CoV-2 avant que la pandémie ne soit officiellement déclarée. Cet activisme a continué tout au long de la crise, y compris des contributions à l'article revu par des pairs «A Global Public Health Convention for the 21st Century» (Une convention de santé publique mondiale pour le 21e siècle) et la création de sa campagne Vaccinate Our World (Vacciner notre monde) pour résoudre les disparités choquantes en matière d'accès aux vaccins entre les pays riches et les pays à faibles revenus.

A propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

AIDS Healthcare Foundation (AHF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui fournit des médicaments et un plaidoyer de pointe à plus de 1,9 million de personnes dans 45 pays du monde aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine/Caraïbes, dans la région Asie/Pacifique et en Europe. Nous sommes actuellement le plus grand fournisseur à but non lucratif de soins médicaux pour le VIH/SIDA au monde. Pour en savoir plus sur AHF, rendez-vous sur notre site Web : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth et suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 novembre 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :