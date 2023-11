Félicitations à toutes les équipes nationales européennes de football sponsorisées par TCL pour leur qualification à l'été des sports





Pour profiter un maximum de l'été sportif 2024, les fans de football peuvent passer à un téléviseur QD-Mini LED grand format de TCL, dotés de fonctionnalités de visionnement avancées spécialement spécialement conçues pour le sport.

PARIS, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), marque leader de l'électronique grand public et deuxième marque de téléviseurs au monde, félicite fièrement ses partenaires officiels du football national européen pour leur succès à l'approche du mois du sport en Europe. Les équipes nationales de football d'Espagne, d'Italie, de République tchèque, de Slovaquie et d'Allemagne, toutes officiellement parrainées par TCL, se sont qualifiées avec succès en tant que participants ou hôtes des compétitions de 2024. TCL est honoré de soutenir ce talent exceptionnel et d'apporter toute la magie du football à des millions de foyers à travers l'Europe, par le biais d'une technologie d'affichage de pointe.

Engagé à inspirer la poursuite de la grandeur et à rendre les moments magiques accessibles à tous, TCL a orienté ses activités de R-D vers la création de la gamme la plus avancée de téléviseurs. Dotés d'une technologie d'affichage de pointe et de fonctions d'affichage améliorées pour le sport, ces téléviseurs assurent que les fans du monde entier se sentent impliqués dans l'action.

Gamme QD-Mini LED de TCL : les téléviseurs idéaux pour l'immersion sportive totale

En prévision du calendrier sportif de 2024, TCL a lancé une gamme exceptionnelle de téléviseurs équipés de tout ce qu'il faut pour rendre tous les moments de suspense dans les moindres détails. Le téléviseur phare QD-Mini LED TV X955 et le modèle haut de gamme QD-Mini LED TV C955 sont tous deux alimentés par le processeur AiPQ 3.0, doté d'un algorithme d'apprentissage automatique qui permet des images fluides inégalées.

Grâce à la puissance de l'IA, la technologie Motion Clarity Pro détecte instantanément les objets qui bougent à grande vitesse en fonction de leur taille et de leur position dans l'image. Lorsque le téléviseur détecte un ballon de football filant au but à toute allure, Motion Clarity Pro calcule intuitivement le mouvement en nombre d'images. En associant cette valeur à un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz qui peut s'adapter en temps réel à différentes images d'entrée, le téléviseur affiche le mouvement du ballon de la manière la plus claire possible, réduisant considérablement le flou de mouvement pour une clarté ultime.

Pour une expérience totalement immersive, le téléviseur doit plonger l'utilisateur dans toutes les couleurs éclatantes présentes sur le terrain et en dehors, des maillots distinctifs des équipes nationales aux terrains les plus verdoyants. Le mode « Sports Mode » classe le contenu de l'image en fonction de ce que perçoit l'IA, ajustant les paramètres de qualité en fonction de la luminosité, du contraste, de la couleur et de la définition. Le résultat est une représentation incroyablement vivante de l'expérience du stade, exprimée dans plus d'un milliard de couleurs.

Écrans extra-larges pour un impact maximal

Lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience télévisuelle véritablement immersive, la taille de l'écran compte vraiment. C'est pourquoi TCL a élargi son portefeuille d'écrans extra-larges, proposant un éventail de téléviseurs de 65" et plus. Les modèles TCL X955, doté d'une luminosité maximale révolutionnaire, et TCL C955 sont tous deux disponibles avec des écrans allant jusqu'à 85" et 98" dans certains marchés. Fidèle à sa position de première marque mondiale du segment des téléviseurs 98 pouces, TCL a créé un modèle 4K HDR 98 pouces grand et compétitif, le TCL P745, pour permettre à plus de fans que jamais de découvrir le beau jeu comme il se doit.

Le Black Friday avec TCL : il est temps de passer aux téléviseurs QD-Mini LED

C'est maintenant le moment idéal de se préparer pour vivre l'été du sport le plus immersif, car ce Black Friday, TCL propose plus de téléviseurs QD-Mini LED grand format et d'appareils ménagers intelligents qui élèvent votre divertissement à domicile.

Le téléviseur TCL QD-Mini LED TV C805 combine un écran géant de 98 pouces et un affichage 4K HDR captivant pour s'assurer que chaque rencontre sportive prend vie avec un réalisme inégalé. Grâce à une luminosité maximale de 1600 nits (sur 98"), les couleurs explosent dans une vivacité éclatante, créant un environnement de jeu dynamique et immersif. Le taux de rafraîchissement variable natif de 144 Hz assure que les mouvements à grande vitesse s'affichent de manière très fluide, ce qui fait du modèle le téléviseur idéal pour le rythme effréné des matchs de football.

Ce qui distingue véritablement ce téléviseur, ce sont ses extraordinaires capacités HDR. Le résultat ? Un contraste et une plage dynamique étonnants qui offrent une expérience inoubliable alors que vous poussez votre équipe vers la victoire.

Vivez toute l'action des finales à venir avec les téléviseurs grand format de TCL, disponibles dès maintenant sur certains marchés européens.

* L'apparence, les fonctionnalités et la disponibilité du produit peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com .

28 novembre 2023 à 02:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :