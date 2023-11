JENTIS lève 11 millions d'euros de fonds en série A pour faire de la saisie universelle des données une réalité





La levée de fonds menée par Bright Pixel Capital, à laquelle se sont joints 3TS Capital Partners et Pragmatech Ventures, permettra de financer le développement des produits et d'accélérer l'expansion du marché.

VIENNE, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JENTIS, leader dans la technologie de capture de données de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui la levée de 11 millions d'euros lors de sa levée de fonds de série A menée par Bright Pixel (anciennement Sonae IM) et son nouveau co-investisseur 3TS Capital Partners, avec la participation de l'investisseur existant Pragmatech Ventures. JENTIS permet aux entreprises de détenir et de prendre le contrôle de leurs données saisies sur le web, indépendamment de toute tierce partie. Sa technologie révolutionnaire permet d'améliorer radicalement la précision des données afin d'obtenir des informations commerciales tout en respectant les réglementations en matière de protection de la vie privée dans le monde entier

Cette levée de fonds fait suite à une année de forte croissance pour JENTIS, dans un contexte où les entreprises veulent capturer des données de première main et se conformer aux règles de protection des données. Sa technologie révolutionnaire de suivi côté serveur, qui transfère la collecte des données des sites web des navigateurs des utilisateurs vers un cloud sécurisé, a été rapidement adoptée par de grands détaillants européens de commerce électronique, par des marques de confiance dans le secteur bancaire et financier, ainsi que par de grands éditeurs numériques aux États-Unis et en Europe centrale.

La plateforme de capture de données de JENTIS, positionnée au début de la chaîne de valeur des données, améliore la précision, la disponibilité et la conformité des données en temps réel. Cette démarche a un impact positif sur tous les outils et plateformes en amont et en aval, y compris les plateformes de données clients (CDP) ainsi que les plateformes d'analyse. Sa large compatibilité permet une mise en oeuvre rapide et un fonctionnement rentable sans modifier les installations technologiques existantes. Les clients font état d'améliorations significatives des performances, avec des augmentations de données allant jusqu'à 30 %, des taux de correction de données allant jusqu'à 60 % et des temps de chargement des pages web nettement plus rapides.

À une époque où le contrôle et la propriété des données deviennent de plus en plus vitaux, JENTIS permet aux entreprises de s'adapter de manière transparente à ce paysage changeant, en leur offrant un avantage concurrentiel en matière de gestion et de stratégie des données. Cette fonctionnalité est cruciale dans le contexte de la suppression graduelle des cookies tiers prévue pour 2024 par Google.

L'entreprise a été fondée en 2020 par une équipe de spécialistes de l'analyse de données et du pistage web autour de son PDG Thomas Tauchner. Elle a ouvert son bureau allemand en 2022 et a été désignée en 2023 par Ernst & Young « Scale-up autrichienne de l'année » dans le domaine de la transformation numérique.

JENTIS utilisera ce nouvel investissement pour accélérer sa croissance géographique sur les principaux marchés européens et américains et renforcer ses efforts de développement de produits, en ouvrant la voie à la capture universelle de données à partir de toutes les sources de données numériques - y compris le web, le mobile et l'Internet des Objets - sur une seule plateforme.

Thomas Tauchner, fondateur et PDG de JENTIS, a déclaré que « nous constatons que l'acquisition de données de première main gagne rapidement du terrain, mais les spécialistes du marketing et les annonceurs ont du mal à en exploiter tout le potentiel pour leur entreprise. Nous avons développé notre plateforme pour permettre aux entreprises de capturer facilement des données web de la plus haute qualité tout en respectant les réglementations en matière de protection des données. Grâce à ce financement, nous sommes prêts à accélérer notre croissance et à apporter notre technologie à de nouveaux marchés dans le monde entier ».

Leonor de L'Hermite, partenaire d'exploitation de Bright Pixel Capital, a ajouté que « nous constatons que la demande de données précises augmente dans tous les secteurs d'activité, alors que la disponibilité est en chute libre. JENTIS a développé une solution élégante et puissante à un problème complexe et se positionne pour être la première société à réaliser la capture universelle des données au début de la chaîne de valeur. Nous sommes ravis de faire partie de l'aventure qui permettra aux entreprises d'atteindre plus facilement une croissance basée sur les données tout en respectant la vie privée de leurs utilisateurs. »

« Nous sommes impressionnés par la plateforme de capture de données révolutionnaire de JENTIS, qui définit un nouveau segment à croissance rapide sur le marché de l'infrastructure web. Des clients issus de différents secteurs verticaux ont réalisé des augmentations significatives des résultats en termes de marketing et de revenus grâce à une meilleure qualité des données, tout en reprenant le contrôle de leurs données clients et en garantissant la conformité. Nous sommes ravis d'unir nos forces et de travailler aux côtés de l'équipe de JENTIS dans le cadre de l'évolution de la société », a ajouté Sever Totia, associé de 3TS, qui rejoint également le conseil d'administration de JENTIS.

Evgeny Sergeev, fondateur et associé général de Pragmatech, a conclu en ces termes : « Nous sommes ravis de continuer à soutenir JENTIS dans sa croissance en tant que fournisseur leader dans le domaine de la capture de données de première partie et de la conformité en matière de protection de la vie privée. Depuis ses débuts, lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois, l'entreprise a connu une croissance exponentielle, ce qui démontre clairement la forte demande du marché et la pertinence de l'innovation réalisée par JENTIS. Grâce à ce nouveau soutien, l'équipe dirigée par Thomas est bien équipée pour poursuivre son expansion sur les marchés clés ».

Pour en savoir plus sur JENTIS, veuillez consulter : https://jentis.com/en

À propos de JENTIS

JENTIS est une entreprise autrichienne spécialisée dans les technologies avancées de suivi des sites web et de protection des données côté serveur. Sa plateforme de capture de données est une solution de suivi tout-en-un qui offre aux entreprises une meilleure qualité et souveraineté des données tout en permettant la conformité avec le RGPD et d'autres réglementations mondiales en matière de protection des données. JENTIS a levé un fonds d'amorçage de trois millions d'euros en 2022, avant de réaliser une série A d'un montant de 11 millions d'euros en novembre 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2285285/JENTIS_Leadership_Team.jpg

28 novembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :