CASTL lance un programme national de formation en biofabrication propulsé par Rehaussez vos Compétences





Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) annonce le lancement de son programme national de compétences et de formation en biofabrication ? CASTL Elevate. CASTL Elevate est propulsé par Rehaussez vos Compétences et fait partie de la première vague de programmes de partenariat qui adoptent une approche informée par l'industrie pour soutenir les travailleurs du secteur canadien de la biofabrication, qui est en rapide croissance. Le soutien de Rehaussez vos Compétences permettra à CASTL de former jusqu'à 400 nouveaux travailleurs dans le domaine de la biofabrication, en leur donnant les compétences techniques et essentielles requises pour faire carrière dans ce secteur innovant.

Dans le cadre de ce programme de 10 semaines, CASTL préparera les participants à des rôles de techniciens en biofabrication par le biais d'une série d'apprentissages autodirigés et dirigés par des instructeurs et d'une expérience pratique dans l'une des installations de formation en biofabrication de pointe de CASTL. Ce programme de formation exhaustif est conçu pour présenter les compétences techniques et les connaissances en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques de documentation (BPD), de respect des procédures opérationnelles normalisées (PON), d'habillage pour le travail dans un environnement de biofabrication, de nettoyage dans un environnement de biofabrication, d'utilisation d'équipements de base et fondamentaux, et de compréhension des différents rôles et procédés dans un environnement de biofabrication. Outre la formation technique, les participants bénéficieront d'un développement professionnel, d'un accompagnement à la recherche d'emploi et de possibilités de mise en réseau avec des experts du secteur.

Le programme est conçu pour aider les jeunes travailleurs, les Néo-Canadiens, les populations diverses, entre d'autres, à reconnaître les compétences transversales, à acquérir de nouvelles connaissances et à lancer de nouvelles carrières dans le secteur canadien de la biofabrication.

Grâce au financement d'Initiative de perfectionnement des compétences pour l'industrie d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), plus de 15 000 travailleurs canadiens bénéficieront d'une approche novatrice en matière de formation professionnelle. Au coeur de l'initiative Rehaussez vos Compétences se trouve le rôle des prestataires de formation communautaires, qui travaillent en étroite collaboration avec les employeurs locaux et nationaux afin d'identifier des ensembles précis de compétences recherchées par l'industrie. Le fait de doter les travailleurs de ces compétences créera de nouveaux parcours professionnels pour les Canadiens et permettra aux entreprises canadiennes de mieux se positionner face à la concurrence nationale et internationale.

Faits marquants

CASTL est un organisme national de formation et compétences créé pour répondre aux besoins en talents du secteur canadien des sciences de la vie.

Spécialisé dans la biofabrication, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour travailler et prospérer dans l'industrie canadienne de la biofabrication ? qui est en croissance rapide ? et pour répondre à ses besoins.

CASTL, dont le siège se trouve à l'Île-du-Prince-Édouard, exploite des installations de formation à la biofabrication conformes aux BPF à Charlottetown (Î.-P.-É.) et à Montréal (Q.C.). En partenariat avec le BC Institute of Technology, CASTL ouvrira un troisième établissement à Richmond, en Colombie-Britannique, à l'été 2024.

CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT). Basé en Irlande, le NIBRT développe et fournit des programmes de formation et d'éducation de pointe pour les principales sociétés de production biopharmaceutique dans le monde.

Le programme Elevate de CASTL sera mis en oeuvre entre décembre 2023 et mars 2025. Par le biais de ce programme, CASTL ira former jusqu'à 400 nouveaux travailleurs aux compétences techniques et essentielles requises pour les carrières dans le secteur de la biofabrication.

Le programme CASTL Elevate, d'une durée de 10 semaines, préparera les participants à des rôles de techniciens en biofabrication grâce à une série d'apprentissages autodirigés et dirigés par des instructeurs et à une expérience pratique dans l'une des installations de formation en biofabrication de pointe du CASTL. Des programmes en anglais et en français seront proposés aux participants.

Les personnes intéressées par le programme CASTL Elevate peuvent en savoir davantage et s'inscrire à l'adresse suivante https://www.castlcanada.ca/fr/programme-elevate

Selon l'étude du marché du travail de 2021 de BioTalent Canada, la bioéconomie du Québec aura besoin de plus de 65 000 employés supplémentaires d'ici 2029, avec une demande particulièrement forte dans le secteur de la biofabrication.

Citations

« Nous sommes très fiers de lancer officiellement Rehaussez vos Compétences avec notre première classe de travailleurs et de fournisseurs de services de formation. Il s'agit d'une première étape importante, mais ce n'est qu'un début. Nous avons hâte de travailler avec nos partisans au sein du gouvernement et de l'industrie pour améliorer les compétences de nombreux autres Canadiens afin qu'ils puissent occuper des postes très demandés dans la main-d'oeuvre moderne ? et aider les entreprises à croissance rapide à atteindre leur plein potentiel. »

? Rhonda Barnet, PDG de Palette Skills, choisie par l'ISDE pour diriger l'initiative Rehaussez vos Compétences.

« CASTL est ravi de présenter ce nouveau programme de formation qui apportera des compétences et une formation informées par l'industrie afin de développer un vivier de talents dont le secteur canadien de la biofabrication, qui connaît une croissance rapide, a grand besoin. Merci à Rehaussez vos Compétences et à ISDE d'avoir investi dans cette initiative et de nous permettre de soutenir et de développer la main-d'oeuvre de demain de l'industrie canadienne de la biofabrication. »

? Penny Walsh-McGuire, directrice générale de l'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie, bénéficiaire d'un fonds et programme partenaire de Rehaussez vos Compétences.

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est un organisme national de formation et compétences créé pour répondre aux besoins en talents du secteur canadien des sciences de la vie. Spécialisé dans la fabrication biopharmaceutique, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes prêtes à travailler qui puissent répondre aux besoins d'une industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance et y prospérer. Grâce à ses multiples installations de formation à la biofabrication conformes aux BPF, CASTL propose des formations pratiques, des connaissances théoriques et de l'apprentissage en ligne. CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Basé en Irlande, le NIBRT développe et fournit des programmes de formation et d'apprentissage de pointe aux chefs de file mondiaux de la fabrication biopharmaceutique et aux institutions académiques partenaires. CASTL est soutenu par le Partenaire principal national adMare BioInnovations et par son Académie adMare. L'Académie adMare a pour mission d'offrir la formation spécialisée nécessaire à la formation de la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui sera le moteur de la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie.

www.castlcanada.ca

À propos de Rehaussez vos Compétences

Rehaussez vos Compétences est une plateforme nationale de talents qui aide les entreprises à croissance rapide à accéder aux talents dont elles ont besoin pour être compétitives et réussir à l'échelle mondiale, tout en créant de nouveaux parcours de carrière pour les travailleurs afin qu'ils accèdent rapidement à des postes très demandés. Rehaussez vos Compétences s'adressera à toutes les régions du pays et soutiendra les employeurs basés au Canada, en mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). Il se concentrera sur le renforcement des secteurs de croissance clés, notamment la technologie numérique, la cybersécurité, la technologie agricole, la fabrication de pointe, la technologie propre et la biofabrication.

Pour en savoir plus, visitez le site https://paletteskills.org/upskillcanadaprograms

27 novembre 2023 à 13:55

