La puissance de l'innovation « Made in Germany » : Compleo présente le chargeur HPC eTower 200

ZURICH, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Compleo Charging Solutions , l'un des principaux fournisseurs de services complets de technologie de recharge pour véhicules électriques en Europe, a annoncé le lancement sur le marché de son chargeur haute puissance (HPC) eTower 200. Développé et fabriqué en Allemagne, ce chargeur haute performance offre une puissance maximale, une efficacité optimale et un design compact. L'eTower est doté de nombreuses caractéristiques innovantes, telles que la distribution d'énergie modulaire, le concept d'éclairage iconique et l'approche « Single Point of Service » (en français, « point de service unique »), qui simplifient considérablement son installation, son fonctionnement et son utilisation. Des modules de charge électrique et électronique en carbure de silicium, développés en interne, se trouvent au coeur de cette solution et permettent de répondre aux nouvelles exigences réglementaires et aux diverses exigences spécifiques du marché, y compris la mise en oeuvre de fonctions de soutien du réseau.

La technologie modulaire de l'eTower 200 permet une recharge à grande vitesse avec une puissance de pointe de 200 kW et un rendement de plus de 96 %. Grâce à un système de distribution d'énergie de pointe entièrement développé par Compleo en Allemagne et basé sur sept modules de puissance indépendants, l'eTower peut distribuer l'énergie de manière dynamique et intelligente. La technologie de charge s'adapte en permanence à la situation de charge spécifique, maximisant ainsi les performances. Chaque module de puissance délivre jusqu'à 920 volts et 72 ampères, ce qui permet aux conducteurs de recharger leurs véhicules électriques en un minimum de temps avant de poursuivre leur trajet. Tous les semi-conducteurs de puissance utilisés dans les modules sont fabriqués à l'aide de la technologie de pointe du carbure de silicium (SiC). L'arrêt complet des modules d'alimentation en mode veille permet de minimiser la consommation d'énergie dans ce même mode.

Avec l'eTower 200, Compleo établit de nouvelles normes pour l'utilisation efficace de l'espace et offre une flexibilité exceptionnelle en termes d'emplacement d'installation. Les installateurs et les techniciens de service peuvent facilement et rapidement accéder à l'appareil pendant la maintenance ou les inspections, grâce au concept « Single Point of Service » qui offre la plus petite zone de service dans la classe des chargeurs HPC de 200 kW. Tous les composants du système de charge sont accessibles par une seule porte de service faisant face à l'espace de stationnement occupé. De plus, l'eTower 200 peut être placé directement devant les murs, ce qui permet une utilisation encore plus efficace de l'espace. Cela permet d'élargir les possibilités d'emplacement et de maximiser la flexibilité de l'installation. Grâce à sa faible hauteur, ce produit étant le plus petit de sa catégorie, l'eTower peut même être installé dans des endroits où la hauteur sous plafond est limitée, comme les parkings ou sous les toits. Ce dispositif est donc le choix idéal pour les endroits difficiles où l'espace et la hauteur sont tout aussi importants l'un que l'autre. De plus, le concept innovant Wire Hub facilite considérablement le processus d'installation, en maintenant toutes les lignes d'alimentation nécessaires en toute sécurité, réduisant ainsi la quantité de travail et les coûts lors de l'installation.

L'eTower 200 est précisément conçu pour répondre aux exigences des opérateurs de points de charge (CPO). Ceux-ci bénéficient d'une rentabilité optimale et d'un fonctionnement efficace. La technologie de charge de pointe s'adapte de manière flexible aux besoins énergétiques individuels de chaque véhicule électrique afin de garantir une charge optimale et efficace. Grâce à l'utilisation de modules compacts de 29 kW, la station de charge répartit automatiquement la puissance disponible de manière à ce que les deux véhicules puissent toujours maximiser leur potentiel de puissance. Pour les opérateurs, cela signifie une augmentation des ventes d'énergie pouvant atteindre 35 MWh par an, ce qui peut se traduire par des revenus supplémentaires de plusieurs milliers d'euros*. En cas d'appel de service, un niveau élevé de redondance garantit un fonctionnement ininterrompu. Même si l'un des modules d'alimentation passe en mode service, les performances de tous les autres modules ne sont pas affectées et continuent à fournir de l'énergie. De plus, le remplacement, la mise à niveau ou l'entretien des modules ne nécessite pas de grue ou d'équipement lourd.

Au cours de l'expansion rapide de la structure de charge rapide en courant continu, les réseaux sont de plus en plus sollicités et les opérateurs de réseaux se voient confrontés à des défis. L'objectif est d'assurer la stabilité du réseau. L'Active Frontend intégré dans le module peut fournir non seulement de la puissance active mais aussi de la puissance réactive au réseau si nécessaire, stabilisant ainsi sa tension. Les étapes de contrôle et de filtrage intégrées et avancées contribuent également à réduire les harmoniques et les émissions.

Cependant, ce ne sont pas seulement les installateurs et les CPO qui bénéficient des caractéristiques exceptionnelles de l'eTower 200, mais aussi les utilisateurs. La recharge devient aussi facile que de refaire le plein de manière conventionnelle. L'affichage LED de l'état de charge offre une visibilité optimale, permettant aux conducteurs de véhicules électriques de vérifier l'état de charge (SOC) du véhicule connecté à distance. Cela permet de sélectionner un point de charge approprié, en particulier si tous les autres sont déjà occupés. Un écran résistant et lumineux garantit un affichage fiable quelles que soient les conditions météorologiques. Quatre boutons robustes et résistants aux intempéries permettent une utilisation facile et un accès sans obstacle. De plus, l'eTower 200 offre le fonctionnement le plus silencieux de sa catégorie, ce qui permet de l'utiliser dans les zones résidentielles sans causer de nuisances sonores.

*Hypothèse : 8 charges/jour à 0,50 ?/kWh. Véhicules de référence : Tesla Model 3 LR avec 15 % de démarrage SOC et Audi e-tron 55 avec 20 % de démarrage SOC.

À propos de Compleo

Compleo Charging Solutions est l'un des principaux fournisseurs de services complets de technologie de recharge pour véhicules électriques en Europe. En tant que membre du groupe KOSTAL, la société soutient ses clients professionnels avec diverses stations de recharge et un back-end pour l'infrastructure de recharge. Compleo propose des stations de recharge en courant alternatif et continu, y compris les premières stations de recharge en courant continu conformes à la législation sur le marché. Le siège de la société se trouve à Dortmund, en Allemagne. Elle compte parmi ses clients Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens et plus de 300 services publics municipaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.compleo-charging.com .

Press contact: [email protected]; sales contact: Felix Dony, Country Manager Schweiz, [email protected]

27 novembre 2023 à 12:46

